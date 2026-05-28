Lomba Dangdut di HUT ke-131 Putussibau Dikritik Warga, Minta Kegiatan Lebih Kental Budaya Daerah

HARI JADI KOTA PUTUSSIBAU - Rangkaian kegiatan memeriahkan HUT Kota Putussibaau ke 131 tahun 2026. Dimana dalam perayaan hari Kota Putussibau tersebut, Pemerintah Daerah Kapuas Hulu, Provinsi Kalimantan Barat, akan melaksanakan sejumlah kegiatan atau hiburan rakyat.

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID- Perayaan Hari Jadi Kota Putussibau ke-131 yang akan digelar pada 1 Juni 2026 menuai beragam tanggapan dari masyarakat Kabupaten Kapuas Hulu, Kalimantan Barat.

Sejumlah agenda hiburan dan perlombaan yang disiapkan pemerintah daerah untuk memeriahkan peringatan hari jadi kota dinilai belum sepenuhnya mencerminkan identitas budaya lokal masyarakat Kapuas Hulu.

Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu sendiri telah menyiapkan berbagai rangkaian kegiatan untuk menyambut HUT Kota Putussibau tahun ini.

Kegiatan pembuka akan diawali dengan upacara peringatan HUT Kota Putussibau, parade pakaian adat, serta peresmian Gedung SATAP Kapuas Hulu pada Senin 1 Juni 2026.

Selain itu, pemerintah daerah juga menjadwalkan festival kuliner tradisional yang berlangsung pada 3 hingga 7 Juni 2026.

Berbagai lomba hiburan turut digelar, mulai dari lomba menyanyi lagu dangdut pada 4 hingga 6 Juni 2026, lomba pidato antar pelajar pada 4 Juni, lomba ngawai kerupuk basah atau temet pada 6 Juni, hingga kegiatan Putussibau City Run pada Minggu 7 Juni 2026.

Namun di tengah antusiasme masyarakat menyambut hari jadi kota, salah satu agenda yang paling banyak mendapat sorotan di media sosial adalah lomba karaoke lagu dangdut.

Sebagian warga menilai jenis perlombaan tersebut kurang relevan dengan momentum peringatan hari jadi Kota Putussibau yang identik dengan budaya daerah dan kearifan lokal.

Seorang warga Putussibau bernama Nono mengatakan pemerintah seharusnya lebih mengutamakan kegiatan yang mengangkat budaya khas Kapuas Hulu maupun Kalimantan Barat.

“Seharusnya bukan lomba menyanyi lagu dangdut. Akan lebih baik kalau lagu daerah Putussibau, Kabupaten Kapuas Hulu atau Kalimantan Barat supaya lebih nyambung,” ujarnya kepada Tribun Pontianak, Kamis 28 Mei 2026.

Budaya dan Tradisi

Menurutnya, masih banyak permainan dan budaya tradisional yang dapat diangkat dalam perayaan HUT Kota Putussibau agar suasana peringatan menjadi lebih khas dan memiliki nilai budaya yang kuat.

Nono bahkan mengusulkan sejumlah perlombaan tradisional seperti lomba gasing, menyumpit, hingga lomba sampan yang dinilai lebih menarik dan mampu memperkenalkan budaya lokal kepada generasi muda maupun wisatawan.

“Lebih baik lagi kalau ada lomba sampan, pasti lebih seru,” ungkapnya.

Meski demikian, tidak semua warga memberikan kritik terhadap rangkaian kegiatan yang disiapkan pemerintah daerah. Warga Kapuas Hulu lainnya, Tri, menilai agenda HUT Kota Putussibau tahun ini sebenarnya sudah cukup baik karena memadukan unsur hiburan, olahraga, dan budaya.

Ia mengapresiasi adanya festival kuliner tradisional serta kegiatan Putussibau City Run yang dianggap mampu menarik partisipasi masyarakat luas.