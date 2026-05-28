Viral Orangutan Masuk Area Persawahan di Kayong Utara, Warga Khawatir Satwa Dilindungi Alami Luka

PEMULIHAN -Dalam rekaman video yang beredar, satwa dilindungi itu terlihat berjalan sendirian di tengah hamparan sawah yang berada tidak jauh dari kawasan permukiman warga, tepatnya di RT 11 TSM Desa Podorukun.

Ringkasan Berita: Dalam rekaman video yang beredar, satwa dilindungi itu terlihat berjalan sendirian di tengah hamparan sawah yang berada tidak jauh dari kawasan permukiman warga, tepatnya di RT 11 TSM Desa Podorukun.

Kemunculan orangutan tersebut sontak menarik perhatian masyarakat sekaligus menimbulkan kekhawatiran karena lokasinya dekat dengan aktivitas warga sehari-hari.

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, KAYONG UTARA - Warga Desa Podorukun, Kecamatan Seponti, Kabupaten Kayong Utara, Kalimantan Barat, dihebohkan dengan kemunculan seekor orangutan di area persawahan milik warga.

Momen langka tersebut bahkan viral di media sosial setelah videonya beredar luas sejak Senin 25 Mei 2026.

Dalam rekaman video yang beredar, satwa dilindungi itu terlihat berjalan sendirian di tengah hamparan sawah yang berada tidak jauh dari kawasan permukiman warga, tepatnya di RT 11 TSM Desa Podorukun.

Kemunculan orangutan tersebut sontak menarik perhatian masyarakat sekaligus menimbulkan kekhawatiran karena lokasinya dekat dengan aktivitas warga sehari-hari.

Tak hanya itu, kondisi orangutan juga tampak memprihatinkan. Satwa liar tersebut terlihat berjalan pincang akibat luka pada bagian kaki yang diduga sudah dialami sejak sebelumnya.

Warga setempat menyebut keberadaan orangutan itu sebenarnya bukan pertama kali terlihat di sekitar desa.

Sebelumnya, satwa tersebut dikabarkan beberapa kali muncul di kawasan hutan TR antara TR 5 dan TR 6 yang berada tidak jauh dari lokasi persawahan.

• Masjid Ismuhu Yahya di Kubu Raya Salurkan 1.715 Hewan Kurban hingga Palestina dan Afrika

Seorang warga Desa Podorukun bernama Hendra menduga orangutan tersebut keluar dari habitat hutannya untuk mencari sumber makanan.

“Itu memang awalnya sudah ada di hutan antara TR 6 dengan TR 5. Orangutan itu keluar mungkin karena cari makan,” ujarnya saat dikonfirmasi Tribunpontianak.co.id, Kamis 28 Mei 2026.

Luka Pada Kaki

Menurut Hendra, luka pada kaki orangutan itu bukan akibat tindakan warga. Ia memastikan masyarakat setempat tidak ada yang berani mendekati apalagi mengganggu satwa liar tersebut karena khawatir membahayakan keselamatan.

“Itu kakinya luka memang sudah dari awal, bukan karena warga. Tidak ada warga yang berani mendekat,” katanya.

Kemunculan orangutan di kawasan persawahan itu menjadi perhatian warga karena keberadaan satwa dilindungi tersebut dinilai tidak biasa.

Warga menduga kondisi habitat yang mulai terganggu atau keterbatasan sumber makanan di hutan menjadi salah satu penyebab satwa tersebut keluar mendekati area permukiman.

Hingga Kamis 28 Mei 2026, keberadaan orangutan itu belum diketahui lagi. Warga terakhir melihat satwa tersebut bergerak kembali menuju kawasan hutan di sekitar desa.

“Sekarang sudah tidak tahu lari ke mana, belum ada informasi lagi,” pungkas Hendra.

- Baca Berita Terbaru Lainnya di GOOGLE NEWS

- Dapatkan Berita Viral Via Saluran WhatsApp

- Ikuti Instagram Tribun Pontianak IG TRIBUN