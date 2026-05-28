Pemkab Sekadau Akan Terapkan Pajak Parkir di Kedai Kopi dan Tempat Usaha
Penulis: Chris Hamonangan Pery Pardede | Editor: Maudy Asri Gita Utami
TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, SEKADAU - Pemerintah Kabupaten Sekadau terus mencari terobosan baru untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di tengah tantangan ekonomi dan perubahan kebijakan fiskal dari pemerintah pusat.
Salah satu langkah yang kini tengah disiapkan adalah memperluas penerapan pajak parkir di sejumlah tempat usaha modern, kedai kopi, hingga pusat kuliner yang ada di wilayah Kabupaten Sekadau.
Rencana tersebut disampaikan langsung oleh Bupati Sekadau, Aron, saat menghadiri grand opening Weng Coffee di Jalan Merdeka Timur, Desa Mungguk, Kecamatan Sekadau Hilir, Kamis 28 Mei 2026.
Dalam sambutannya, Aron menegaskan bahwa pemerintah daerah saat ini dituntut untuk lebih kreatif dan inovatif dalam menggali potensi pendapatan daerah, terutama dari sektor pajak dan retribusi yang dinilai memiliki kontribusi besar terhadap pembangunan.
“Pemerintah daerah saat ini diminta untuk terus melakukan inovasi, terutama terkait peningkatan pajak daerah yang ada di Kabupaten Sekadau,” ujarnya.
Menurut Aron, sistem pajak parkir sebenarnya telah diterapkan di beberapa usaha modern di Sekadau dan terbukti memberikan kontribusi cukup signifikan terhadap pemasukan daerah.
Ia mencontohkan gerai Alfamart yang selama ini telah menerapkan pajak parkir dan dinilai mampu menambah PAD Kabupaten Sekadau secara konsisten.
“Alfamart itu sudah cukup besar memberikan pemasukan daerah karena sudah dalam bentuk pajak parkir. Ke depan Indomaret juga akan sama,” katanya.
Tak hanya menyasar pusat perbelanjaan modern, Pemerintah Kabupaten Sekadau juga mulai melirik potensi penerimaan pajak dari sektor usaha kuliner dan tempat nongkrong yang belakangan tumbuh pesat di daerah tersebut.
Beberapa kedai kopi diketahui sudah mulai menerapkan sistem serupa, di antaranya Lupung Coffee dan Toko Kami.
Aron menyebut, ke depan seluruh tempat usaha yang memiliki area parkir dan aktivitas pengunjung cukup tinggi berpotensi dikenakan pajak parkir sebagai bagian dari optimalisasi sumber pendapatan daerah.
“Tempat-tempat ngopi yang ada di Kabupaten Sekadau ini nantinya juga akan kita terapkan pajak parkir untuk mendukung pemasukan daerah,” jelasnya.
Ia menambahkan, peningkatan PAD menjadi salah satu prioritas utama pemerintah daerah guna memperkuat pembiayaan pembangunan infrastruktur, pelayanan publik, hingga pengembangan ekonomi masyarakat di Kabupaten Sekadau.
Menurutnya, tren penerimaan pajak daerah di Kabupaten Sekadau terus menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun seiring bertambahnya aktivitas usaha dan investasi di daerah.
“Pajak yang masuk nantinya akan kembali untuk pembangunan Kabupaten Sekadau yang kita cintai ini,” ucap Aron.
