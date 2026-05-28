871 Hewan Kurban Disembelih di Kapuas Hulu Saat Idul Adha 1447 H, Jumlahnya Meningkat

KURBAN- Proyek pelaksanaan kurban hari raya idul Adha 1447 hijrah tahun 2026, di Perumahan Purie Residen, Kedamin Hulu, Kecamatan Putussibau Selatan, Kabupaten Kapuas Hulu, Provinsi Kalimantan Barat, Kamis 28 Mei 2026. Berdasarkan data Kemenag Kapuas Hulu jumlah hewan kurban pada Hari Raya Idul Adha 1447 Hijrah 2026 di Kapuas Hulu mencapai 871 ekor.

Ringkasan Berita: Hewan kurban seperti sapi berjumlah 664 ekor dan kambing sebanyak 207 ekor, dimana proses penyembelihan hewan kurban berlangsung sejak tanggal 27-28 Mei 2026.

Kepala Seksi Bimas Islam, Kementerian Agama Kapuas Hulu, Mohammad Yusuf menyampaikan, jumlah hewan kurban di tahun 2026 mengalami kenaikan dari tahun 2025.

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, KAPUAS HULU - Kementerian Agama, Kabupaten Kapuas Hulu, Provinsi Kalimantan Barat, merilis jumlah hewan kurban pada Hari Raya Idul Adha 1447 Hijrah 2026 mencapai 871 ekor.

Dimana jumlah hewan kurban tersebut tersebar di seluruh 23 kecamatan yang ada di Kabupaten Kapuas Hulu, Provinsi Kalimantan Barat.

Hewan kurban seperti sapi berjumlah 664 ekor dan kambing sebanyak 207 ekor, dimana proses penyembelihan hewan kurban berlangsung sejak tanggal 27-28 Mei 2026.

Kepala Seksi Bimas Islam, Kementerian Agama Kapuas Hulu, Mohammad Yusuf menyampaikan, jumlah hewan kurban di tahun 2026 mengalami kenaikan dari tahun 2025.

"Alhamdulillah tahun 2026 ini hewan kurban di Kapuas Hulu tembus 871 ekor, dan pada tahun 2025 hanya sebanyak 697 ekor, terbagi sapi ada 466 ekor dan kambing 231 ekor," ujarnya kepada Tribun Pontianak, Kamis 28 Mei 2026.

Dijelaskan Yusuf, peningkatan jumlah hewan kurban di tahun 2026 ini, menunjukkan bahwa rasa kepedulian dan semangat berbagi di tengah masyarakat wilayah Kabupaten Kapuas Hulu.

• Kapolres Sekadau Jadi Khatib di Masjid Agung, Sampaikan Pesan tentang Keteladanan Nabi Ibrahim

"Diharapkan pelaksanaan hewan kurban di tahun 2026, bisa memberikan manfaat bagi penerima daging kurban dan, yang melaksanakan kurban, menjadi ladang amal dan ibadah," ungkapnya.

Pertama Kali

Ketua Panitia Hewan Kurban Perumahan Purie Residen Kedamin Hulu Kecamatan Putussibau, Mulyadi menyampaikan, kalau di hari raya idul Adha 1447 hijriah tahun 2026 ini warganya pertama kali melaksanakan kurban.

"Alhamdulillah, kita tahun pertama ini hanya mampu satu ekor sapi, dan hasil dari patungan tujuh orang warga perumahan Purie Residen," ujarnya kepada Tribun Pontianak.

Mulyadi memastikan, pelaksanaan hewan kurban di wilayahnya tersebut berjalan dengan lancar dan sukses, hingga pembagian daging kurban itu sendiri. "Jumlah warga yang menerima daging kurban hanya sebanyak 93 orang," ucapnya.

Diharapkan hari raya idul Adha 1448 hijrah tahun 2027 kedepannya, ada lagi hewan kurban di perumahan Purie Residen Kedamin Hulu Kecamatan Putussibau Selatan. "Mudah-mudahan jumlah hewan kurban tahun selanjutnya lebih dari satu ekor sapi," ungkapnya.

- Baca Berita Terbaru Lainnya di GOOGLE NEWS

- Dapatkan Berita Viral Via Saluran WhatsApp

- Ikuti Instagram Tribun Pontianak IG TRIBUN