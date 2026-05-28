Kapolres Sekadau Jadi Khatib di Masjid Agung, Sampaikan Pesan tentang Keteladanan Nabi Ibrahim
Idul Adha tidak hanya dimaknai sebagai pelaksanaan ibadah kurban, tetapi juga menjadi momentum untuk memperkuat ketakwaan
TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, SEKADAU - Kapolres Sekadau AKBP Andika Wiratama menjadi khatib Sholat Idul Adha 1447 Hijriah di Masjid Agung Sultan Anum, Jalan Merdeka Timur, Kecamatan Sekadau Hilir, Rabu 27 Mei 2026 di sela pelaksanaan pengamanan Iduladha yang dilakukan Polres Sekadau.
Pada momentum Iduladha tahun ini, Polres Sekadau mengerahkan sebanyak 168 personel yang disiagakan di sejumlah titik pelaksanaan Salat Id guna memastikan rangkaian ibadah berlangsung aman, tertib, dan lancar.
Salat Idul Adha di Masjid Agung Sultan Anum dipimpin Imam KH Muhdlar dan dihadiri ratusan jamaah yang memadati area masjid sejak pagi hari.
Dalam khutbahnya, AKBP Andika menyampaikan pesan tentang keteladanan Nabi Ibrahim AS dan Nabi Ismail AS dalam menjalankan perintah Allah SWT dengan penuh keikhlasan dan pengorbanan.
Ia mengatakan, Idul Adha tidak hanya dimaknai sebagai pelaksanaan ibadah kurban, tetapi juga menjadi momentum untuk memperkuat ketakwaan, kepedulian sosial, dan semangat pengorbanan dalam kehidupan bermasyarakat.
“Nilai kurban mengajarkan tentang keikhlasan, kepedulian, dan kesediaan mengesampingkan kepentingan pribadi demi kemaslahatan bersama,” ujar Kapolres dalam khutbahnya.
Selain itu, ia juga mengajak masyarakat menjaga persatuan serta memelihara situasi keamanan dan ketertiban masyarakat agar tetap kondusif selama perayaan Iduladha.
Kehadiran Kapolres Sekadau sebagai khatib Iduladha turut menjadi bagian dari upaya mempererat kedekatan Polri dengan masyarakat dan tokoh agama di Kabupaten Sekadau.
