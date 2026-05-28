Polres Landak Gelar Sholat Idul Adha dan Penyembelihan Hewan Kurban Disalurkan untuk Kaum Duafa

HEWAN KURBAN - Jajaran Polres Landak lakukan penyembelihan hewan kurban setelah Sholat Idul Adha 1447 Hijriyah di Masjid Nur Aman Polres Landak, Rabu 27 Mei 2026. Sebanyak 4 ekor sapi dan 4 ekor kambing disembelih untuk kemudian dibagikan kepada masyarakat yang membutuhkan.

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, LANDAK - Suasana khidmat menyelimuti pelaksanaan Sholat Idul Adha 1447 Hijriyah di Masjid Nur Aman Polres Landak, Rabu 27 Mei 2026.

Kegiatan yang diikuti personel Polres Landak bersama masyarakat tersebut dilanjutkan dengan penyembelihan hewan kurban di halaman belakang Mako Polres Landak.

Kegiatan diawali dengan pelaksanaan Shalat Idul Adha pada pukul 07.00 WIB dan berlangsung aman serta kondusif.

Shalat Idul Asha dipimpin Imam Ustad Iqbal M. Batubara dengan jumlah jamaah sekitar 153 orang. Rangkaian ibadah selesai sekitar pukul 07.30 WIB.

Hadir dalam kegiatan tersebut Kapolres Landak Devi Ariantari, Wakapolres Landak Syaiful Bahri, Kabag Ops Polres Landak Imbang Sulistyono, Kabag SDM Polres Landak Teguh Pambudi, Kabag Ren Polres Landak Murdiyanto, para Pejabat Utama Polres Landak, personel Bintara, serta penyembelih dari Asosiasi JULEHA Kabupaten Landak.

Usai pelaksanaan shalat, kegiatan dilanjutkan dengan penyembelihan hewan qurban mulai pukul 08.45 WIB.

Sebanyak 4 ekor sapi dan 4 ekor kambing disembelih untuk kemudian dibagikan kepada masyarakat yang membutuhkan.

Kapolres Landak Devi Ariantari mengatakan momentum Idul Adha menjadi sarana memperkuat nilai keikhlasan, kebersamaan, dan kepedulian sosial di tengah masyarakat.

“Melalui momentum Idul Adha ini, kami ingin berbagi kebahagiaan dengan masyarakat, khususnya kaum duafa, purnawirawan Polri, dan warakauri. Kegiatan ini juga menjadi wujud nyata kehadiran Polri yang humanis dan peduli terhadap sesama,” ujar AKBP Devi Ariantari.

Ia menambahkan, pelaksanaan kurban tidak hanya sebagai ibadah, tetapi juga bentuk penguatan hubungan antara Polri dan masyarakat.

“Semoga pembagian daging qurban ini dapat memberikan manfaat dan semakin mempererat silaturahmi serta kedekatan emosional antara Polres Landak dengan masyarakat,” tambahnya.

Sebelum proses penyembelihan dimulai, Kapolres Landak menyerahkan secara simbolis hewan Qurban kepada penyembelih dari Asosiasi JULEHA (Juru Sembelih Halal) Kabupaten Landak pada pukul 08.45 WIB.

Adapun distribusi daging qurban dilakukan kepada berbagai kalangan, di antaranya 11 kotak untuk purnawirawan Polri, 103 kotak untuk warakauri, serta 135 kotak untuk masyarakat kurang mampu atau kaum duafa.

Pelaksanaan penyembelihan yang melibatkan Asosiasi JULEHA Kabupaten Landak dinilai turut memastikan proses qurban berjalan sesuai syariat Islam, memperhatikan kebersihan, serta dilakukan secara profesional.

