Polres Kayong Utara Laksanakan Pengamanan Sholat Idul Adha di Masjid Asmaul Husna
Membagi akses pembagian menjadi tiga pintu, yakni jalur anak-anak, dewasa, dan ibu-ibu sehingga kegiatan dapat berjalan lebih tertib dan lancar
TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, KAYONG UTARA - Dalam rangka memberikan rasa aman dan nyaman kepada masyarakat saat pelaksanaan Hari Raya Idul Adha 1447 H / 2026 M.
Polres Kayong Utara melaksanakan pengamanan kegiatan Sholat Idul Adha di Masjid Asmaul Husna Polres Kayong Utara, Rabu 27 Mei 2026 pagi.
Kegiatan Sholat Idul Adha dimulai pukul 06.30 WIB hingga selesai pada pukul 08.00 WIB dengan diikuti sekitar 150 jamaah.
Bertindak sebagai Imam dan Khatib yakni Ust. Sudirmasyah, S.Pd., yang dalam khutbahnya menyampaikan pesan tentang pentingnya perjuangan serta keikhlasan dalam berkorban demi kepentingan agama dan masyarakat.
Pelaksanaan pengamanan ini merupakan bentuk komitmen Polres Kayong Utara dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat agar seluruh rangkaian ibadah Hari Raya Idul Adha dapat berlangsung dengan khidmat, aman dan kondusif.
Selama kegiatan berlangsung situasi terpantau aman, tertib dan terkendali.
Dapat Sedekah
Kegiatan OSO Berbagi dalam rangka Hari Raya Idul Adha 1447 H kembali dilaksanakan di kediaman Tokoh Nasional Dr. (H.C.) H. Oesman Sapta Odang, yang berlokasi di Jl. Kota Karang, Kec. Sukadana, Kab. Kayong Utara, Rabu 27 Mei 2026.
Dalam kegiatan tersebut, keluarga besar H. Oesman Sapta Odang menyalurkan sedekah kepada kurang lebih 4.000 masyarakat Kabupaten Kayong Utara sebagai bentuk kepedulian dan kebersamaan di momentum Hari Raya Idul Adha.
Untuk mengantisipasi kepadatan masyarakat, panitia membagi akses pembagian menjadi tiga pintu, yakni jalur anak-anak, dewasa, dan ibu-ibu sehingga kegiatan dapat berjalan lebih tertib dan lancar.
Antusias masyarakat terlihat sangat tinggi dalam kegiatan tahunan yang menjadi bagian dari rangkaian agenda “OSO Balik Kampung” tersebut.
Kehadiran personel pengamanan juga dilakukan guna memastikan situasi tetap aman, tertib, dan kondusif selama kegiatan berlangsung.
