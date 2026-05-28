PLN UID Kalbar Tebar Kepedulian Idul Adha, Salurkan 3.437 Kantong Daging Kurban untuk Masyarakat

MENYERAHKAN - General Manager PLN UID Kalimantan Barat, Maria G.I. Gunawan, menyerahkan hewan kurban kepada Panitia Kurban PLN UID Kalimantan Barat sebagai wujud nyata kepedulian sosial dan semangat berbagi di Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah.

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, KUBU RAYA – Dalam semangat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah, keluarga besar PT PLN (Persero) Unit Induk Distribusi (UID) Kalimantan Barat kembali menebarkan kepedulian dan kebahagiaan kepada masyarakat melalui kegiatan penyembelihan hewan kurban yang dilaksanakan serentak di seluruh unit kerja PLN se-Kalimantan Barat, Kamis (28/5).

Pada momentum Idul Adha tahun ini, insan PLN UID Kalbar menyalurkan 30 ekor sapi dan 5 ekor kambing yang didistribusikan kepada masyarakat dalam bentuk 3.437 kantong daging kurban.

Penyaluran dilakukan kepada masyarakat prasejahtera di sekitar wilayah operasional PLN di berbagai kabupaten dan kota di Kalimantan Barat.

Kegiatan tersebut menjadi wujud rasa syukur sekaligus bentuk nyata komitmen PLN dalam memperkuat kepedulian sosial serta berbagi kebahagiaan dengan masyarakat, khususnya bagi mereka yang membutuhkan.

General Manager PLN UID Kalimantan Barat, Maria Goretti Indrawati Gunawan, menyampaikan bahwa Hari Raya Idul Adha merupakan momentum penting untuk mempererat nilai-nilai kemanusiaan, solidaritas, gotong royong, dan kepedulian antarsesama.

“Idul Adha mengajarkan makna keikhlasan dan pengorbanan. Melalui kegiatan kurban ini, PLN ingin terus hadir tidak hanya sebagai penyedia listrik bagi masyarakat, tetapi juga sebagai bagian dari lingkungan sosial yang tumbuh bersama masyarakat dan menghadirkan manfaat nyata,” ujar Maria.

Ia menambahkan, pelaksanaan kurban tahun ini merupakan hasil dari semangat kebersamaan dan keikhlasan seluruh insan PLN UID Kalbar yang secara sukarela menyisihkan sebagian rezekinya untuk berbagi kepada sesama.

Maria juga menyampaikan ucapan Selamat Hari Raya Idul Adha kepada seluruh umat Muslim di Kalimantan Barat serta apresiasi kepada para sohibul kurban yang telah berpartisipasi dalam kegiatan tersebut.

“Semoga setiap amal ibadah dan pengorbanan yang diberikan menjadi ladang pahala serta membawa keberkahan, kedamaian, dan kebahagiaan bagi kita semua,” tambahnya.

Melalui kegiatan ini, PLN UID Kalbar berharap nilai-nilai keikhlasan, pengorbanan, dan kepedulian sosial dapat terus tumbuh menjadi budaya yang mempererat hubungan harmonis antara PLN dan masyarakat.

“Energi terbesar PLN bukan hanya listrik, tetapi juga kepedulian. Sebab, kehadiran yang paling bermakna adalah ketika mampu memberikan manfaat dan menghadirkan kebahagiaan bagi sesama,” tutup Maria.

Dengan semangat PLN untuk Rakyat, PLN UID Kalimantan Barat terus berkomitmen menghadirkan manfaat berkelanjutan bagi masyarakat, tidak hanya melalui layanan kelistrikan yang andal, tetapi juga melalui berbagai program sosial yang memberikan dampak positif dan menyentuh langsung kehidupan masyarakat. (*)