Melejit ke Pasar Nasional! Inilah Deretan Produk UMKM Unggulan Bengkayang

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, BENGKAYANG - Kabupaten Bengkayang tidak hanya dianugerahi kekayaan alam yang memukau, tetapi juga kreativitas tangan-tangan terampil para pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).

Mengutip data resmi dari laman Pemerintah Kabupaten Bengkayang (bengkayangkab.go.id), berbagai produk lokal kini mulai naik kelas dan merambah pasar yang lebih luas.

Sentuhan kearifan lokal yang dipadukan dengan kemasan modern membuat produk-produk dari Bumi Sebalo ini memiliki daya tarik tersendiri bagi para pelancong maupun pembeli online.

Kerajinan Tangan: Keindahan Anyaman Rotan dan Bambu

Salah satu yang menjadi primadona adalah kerajinan tangan khas masyarakat Dayak.

Para pengrajin di desa-desa Kabupaten Bengkayang terus konsisten memproduksi anyaman dari bahan alam seperti rotan dan bambu.

Bidai: Tikar khas yang terbuat dari kulit rotan dan kayu ini kini tidak hanya digunakan sebagai alas lantai, tetapi juga dimodifikasi menjadi hiasan dinding dan tas etnik yang fashionable.

Topi dan Tas Anyaman: Dengan motif yang filosofis, produk ini menjadi incaran wisatawan sebagai buah tangan eksklusif saat berkunjung ke Bengkayang.

Kuliner Unik: Dari Olahan Ikan Hingga Camilan Khas

Di sektor kuliner, Bengkayang menawarkan cita rasa yang autentik. Pemerintah Kabupaten terus mendorong para pelaku UMKM untuk meningkatkan standar sertifikasi halal dan BPOM agar produk mereka bisa masuk ke ritel modern.

"Kami terus berupaya memberikan pendampingan agar produk UMKM Bengkayang tidak hanya dikenal di lokal, tapi mampu bersaing di tingkat nasional maupun internasional," tulis rilis resmi Pemkab Bengkayang.

Beberapa kuliner yang wajib masuk dalam daftar belanjaan Anda antara lain:

Olahan Ikan: Berbagai jenis kerupuk dan ikan asin khas pesisir Bengkayang.

Kopi Robusta Lokal: Bengkayang memiliki perkebunan kopi rakyat yang menghasilkan cita rasa kopi yang kuat dan khas.

Lada Bubuk: Sebagai salah satu daerah penghasil lada di Kalimantan Barat, lada putih Bengkayang dikenal memiliki tingkat kepedasan dan aroma yang tajam.

Potensi Ekonomi Digital untuk UMKM

Pemerintah Kabupaten Bengkayang melalui dinas terkait juga aktif memfasilitasi pemasaran produk melalui platform digital.

Hal ini dilakukan untuk memotong rantai distribusi agar para pelaku UMKM mendapatkan keuntungan yang lebih maksimal.