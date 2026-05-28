Jelang Penutupan TPA Lama, Pemkab Sintang Berguru Sistem Kelola Sampah ke Batulayang Pontianak

KAJI TPA - Sekretaris Daerah Kabupaten Sintang Kartiyus memimpin jajaran Pemerintah Kabupaten Sintang melakukan kaji terap tentang pengelolaan sampah di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) secara modern dengan sistem Sanitary Landfill ke TPA Batulayang milik Pemerintah Kota Pontianak

Ringkasan Berita: Hal ini menyusul rencana penutupan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) lama pada Agustus 2026 mendatang sesuai arahan Kementerian Lingkungan Hidup RI.

Sekda Kartiyus mengungkapkan, kunjungan ke Pontianak menjadi langkah krusial untuk mengadopsi sistem Sanitary Landfill.

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, SINTANG - Pemerintah Kabupaten Sintang kini tengah berpacu dengan waktu untuk membenahi sistem pengelolaan sampah di Bumi Senentang.

Hal ini menyusul rencana penutupan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) lama pada Agustus 2026 mendatang sesuai arahan Kementerian Lingkungan Hidup RI.

Menyikapi kondisi TPA yang sudah overload atau penuh, Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Sintang, Kartiyus, memimpin jajaran pemerintah daerah untuk mempelajari strategi pengelolaan sampah modern di TPA Batulayang milik Pemerintah Kota Pontianak.

Kejar Target Penutupan TPA

Sekda Kartiyus mengungkapkan, kunjungan ke Pontianak menjadi langkah krusial untuk mengadopsi sistem Sanitary Landfill.

Sistem ini dinilai lebih efektif dan ramah lingkungan dibandingkan metode pembuangan terbuka (open dumping).

• Pemkab Sintang Salurkan 8 Sapi Kurban, Bupati Bala: Ini Titipan dari Rakyat untuk Rakyat

“Kami datang untuk mempelajari strategi pengelolaan sampah yang lebih efektif. Pemerintah daerah menghadapi tekanan besar karena TPA lama yang sudah penuh akan segera ditutup pada bulan Agustus sesuai arahan kementerian,” ujar Kartiyus.

Siapkan TPA Baru 11 Hektare di Jerora Satu

Sebagai langkah jangka panjang, Pemkab Sintang telah menyiapkan lahan TPA baru di kawasan Jerora Satu dengan luas mencapai 11 hektare.

Lokasi ini diproyeksikan menjadi pusat pemrosesan sampah utama menggantikan TPA lama.

Namun, Kartiyus mengakui bahwa operasional TPA baru ini memiliki tantangan tersendiri, terutama terkait keterbatasan APBD.

Untuk menyiasatinya, Pemkab Sintang mendorong pola gotong royong dengan pihak swasta.

Sinergi Swasta: Melibatkan perusahaan untuk bantuan alat berat dan bahan bakar operasional.

Evaluasi TP3R: Membenahi Tempat Pengolahan dan Pemrosesan Reduce-Reuse-Recycle (TP3R) yang saat ini belum berjalan optimal.

Standar Lingkungan: Memastikan sistem di Jerora Satu memenuhi standar teknis sebelum resmi beroperasi.

Mengadopsi Sistem Sanitary Landfill

Sistem Sanitary Landfill yang dipelajari dari TPA Batulayang Pontianak menjadi fokus utama.

Metode ini dilakukan dengan menimbun sampah di area cekung, memadatkannya, lalu menutupnya dengan lapisan tanah setiap hari.