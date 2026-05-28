Polres Sekadau Tindak Remaja Pengguna Knalpot Brong Usai Ada Aduan Warga

RAZIA KNALPOT - Petugas Pamapta Regu III SPKT Polres Sekadau melakukan pengecekan dan penindakan terhadap kendaraan berknalpot brong di kawasan Kecamatan Sekadau Hilir, pada Kamis, 28 Mei 2026 dini hari. Dua sepeda motor yang menggunakan knalpot tidak sesuai spesifikasi teknis diamankan usai adanya laporan masyarakat melalui layanan darurat 110 Polri terkait gangguan kebisingan pada malam hari.

Ringkasan Berita: Warga mengadukan adanya suara bising knalpot brong yang mengganggu kenyamanan di sekitar sebuah kafe di Jalan Keling Kumang, Desa Mungguk, Kecamatan Sekadau Hilir.

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, SEKADAU - Polres Sekadau bergerak cepat menindaklanjuti laporan masyarakat terkait gangguan suara knalpot brong di wilayah Kecamatan Sekadau Hilir, pada Kamis, 28 Mei 2026 dini hari.

Laporan tersebut diterima melalui layanan darurat 110 Polri sekitar pukul 00.10 WIB.

Warga mengadukan adanya suara bising knalpot brong yang mengganggu kenyamanan di sekitar sebuah kafe di Jalan Keling Kumang, Desa Mungguk, Kecamatan Sekadau Hilir.

Kapolres Sekadau AKBP Andhika Wiratama melalui Ka SPKT IPDA Subhan Syah Khan mengatakan, usai menerima laporan, personel Pamapta Regu III SPKT Polres Sekadau bersama piket fungsi Samapta dan Propam langsung menuju lokasi untuk melakukan pengecekan.

"Sekitar pukul 00.15 WIB petugas tiba di lokasi dan melakukan pemeriksaan. Dari hasil pengecekan ditemukan dua unit sepeda motor menggunakan knalpot brong yang menimbulkan kebisingan pada malam hari," ujarnya.

Petugas kemudian memberikan teguran tegas kepada para pemilik kendaraan yang diketahui masih berusia remaja.

Selain itu, polisi juga memberikan pembinaan dan edukasi terkait larangan penggunaan knalpot brong karena mengganggu ketertiban umum dan kenyamanan masyarakat.

Dua sepeda motor tersebut selanjutnya diamankan ke Mapolres Sekadau.

Para pemilik kendaraan diminta mengganti knalpot brong dengan knalpot standar pabrikan serta membuat surat pernyataan agar tidak kembali menggunakan knalpot yang tidak sesuai spesifikasi teknis.

IPDA Subhan menegaskan, tindakan tersebut merupakan bentuk respons cepat Polres Sekadau dalam menindaklanjuti setiap laporan masyarakat, khususnya yang berkaitan dengan gangguan ketertiban umum.

Ia juga mengimbau masyarakat, terutama kalangan remaja, untuk tidak menggunakan knalpot brong karena selain melanggar aturan lalu lintas, juga mengganggu kenyamanan lingkungan sekitar.

"Mari bersama menjaga situasi kamtibmas agar tetap aman dan tertib. Dengan tidak menggunakan knalpot brong, kita turut menjaga kenyamanan masyarakat, terutama pada malam hari," pungkasnya. (*)

