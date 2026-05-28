Kebersamaan Idul Adha, DIB Salurkan Hewan Kurban untuk Masyarakat Kayong Utara

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, KAYONG UTARA – Momentum Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah dimaknai sebagai ajang mempererat kebersamaan antara perusahaan dan masyarakat oleh PT Dharma Inti Bersama melalui program CSR bidang sosial budaya berupa donasi dan penyembelihan hewan kurban di wilayah Kecamatan Kepulauan Karimata, Kecamatan Pulau Maya, dan Sukadana.

PT Dharma Inti Bersama (DIB) adalah perusahaan pengelola Kawasan Industri Pulau Penebang di Kabupaten Kayong Utara, Kalimantan Barat.

Kawasan industri ini diproyeksikan sebagai pusat hilirisasi dan industrialisasi bauksit terintegrasi.

Rangkaian kegiatan dimulai pada 21 Mei 2026 melalui penyerahan simbolis hewan kurban kepada lima desa di Kecamatan Pulau Maya.

MENYERAHKAN - Perwakilan PT Dharma Inti Bersama menyerahkan bantuan hewan kurban kepada Kepala Desa Dusun Besar, Kecamatan Pulau Maya, Kayong Utara. Idul Adha merupakan momentum refleksi atas hubungan kebersamaan yang telah terjalin antara PT DIB dan masyarakat di wilayah sekitar operasional. (TRIBUN PONTIANAK/ISTIMEWA)

Masing-masing desa menerima tiga ekor kambing untuk didistribusikan kepada masyarakat.

Kemudian pada 24 Mei 2026, perusahaan kembali menyerahkan hewan kurban secara simbolis kepada sejumlah ketua RT di Kecamatan Sukadana dengan total masing-masing dua ekor kambing.

Puncak kegiatan berlangsung pada 27 Mei 2026 di Desa Pelapis, Kecamatan Kepulauan Karimata.

DAGING KURBAN - Warga bergotong royong menyiapkan paket daging kurban untuk dibagikan secara merata ke warga Desa Pelapis, Rabu (27/5/2026). (TRIBUN PONTIANAK/ISTIMEWA)

Setelah Salat Idul Adha, dilakukan penyerahan sekaligus penyembelihan hewan kurban berupa tiga ekor sapi yang dibagikan ke tiga dusun, yakni Dusun Kelawar, Dusun Jaya, dan Dusun Raya.

Penyembelihan dilakukan secara gotong royong oleh masyarakat bersama tokoh agama dan perangkat dusun setempat.

Kepala Desa Pelapis Rosmi Harnadi menyampaikan apresiasi atas perhatian perusahaan kepada masyarakat, khususnya pada momentum Idul Adha tahun ini.

“Saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada perusahaan DIB yang telah memberikan bantuan kurban kepada warga Desa Pelapis. Tahun ini alhamdulillah kami menerima tiga ekor sapi, masing-masing satu untuk setiap dusun. Ini sangat membantu masyarakat,” ujarnya.

Menurutnya, pada tahun-tahun sebelumnya bantuan hewan kurban di desa masih terbatas sehingga belum semua masyarakat dapat merasakan pembagian daging kurban secara merata.

MENYERAHKAN - Perwakilan perusahaan menyerahkan paket daging kurban secara simbolis kepada Kepala Desa Pelapis. Perayaan Idul Adha 1447 H adalah wujud rasa syukur dan refleksi atas kebersamaan yang telah terjalin antara perusahaan dan masyarakat sekitar. (TRIBUN PONTIANAK/ISTIMEWA)

“Dengan adanya bantuan dari DIB setiap dusun satu sapi, tentu masyarakat merasa lebih merata menerima manfaatnya. Mudah-mudahan kegiatan kurban ini bisa terus berkelanjutan,” tambahnya.

Rosmi juga menilai momentum Idul Adha selalu menjadi momen memperkuat kebersamaan warga melalui budaya gotong royong.