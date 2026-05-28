Ungkap 3 Ons Sabu, Polres Ketapang Dalami Dugaan Keterlibatan Tiga Oknum Personel Polri

BARANG BUKTI - Satresnarkoba Polres Ketapang amankan barang bukti narkoba, Rabu 27 Mei 2026. Polres Ketapang masih mendalami dugaan keterlibatan Personel Polri

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, KETAPANG - Satuan Reserse Narkoba Polres Ketapang yang di back up Seksi Profesi Pengamanan turun tangan untuk mengungkap kasus peredaran narkoba yang diduga melibatkan oknum anggota Polsek Manis Mata.

Kapolres Ketapang AKBP Muhammad Harris, SH, SIK, MIK, CPHR melalui Kasat Resnarkoba AKP I Dewa Made Surita, SH, dalam pernyataan resminya mengatakan benar bahwa saat ini, tiga oknum anggota yang diduga terlibat dalam kasus peredaran narkoba sedang menjalani pemeriksaan intensif oleh tim gabungan Satresnarkoba dan Sipropam Polres Ketapang di Polres Ketapang.

“Saat ini tim gabungan satresnarkoba dan sipropam Polres Ketapang sedang bekerja memeriksa 3 terduga oknum anggota terkait dgn keterlibatan mereka dalam kasus tersebut. Kami juga terus mendalami kemungkinan jaringan yang lebih luas terkait peredaran narkoba di wilayah Manis Mata dan Kabupaten Ketapang tentunya,” ucap AKP I Dewa Made Surita, Rabu 27 Mei 2026 pukul 17.00 Wib.

Seperti yang diketahui, terungkapnya kasus peredaran narkoba ini, berawal dari adanya laporan kasus pengrusakan serta pencurian hasil jagung di lahan jagung milik Pemerintahan Desa Ratu Elok Kecamatan Manis Mata, Jumat 22 Mei 2026 pukul 22.18 Wib.

Atas laporan tersebut, anggota Polsek Manis Mata melakukan penyelidikan dan berhasil mengamankan terduga pelaku pengrusakan dan pencurian jagung berinisial A (30) yang merupakan warga Kecamatan Manis Mata.

Saat dilakukan penggeledahan badan, petugas menemukan 2 kantong klip plastik kecil yang berisi kristal putih di duga narkoba jenis sabu dengan berat lebih kurang 1.9138 gram dari tangan inisial A tersebut.

Petugaspun langsung melakukan pengembangan dan berhasil mengamankan 2 pelaku yaitu seorang perempuan berinisial M (27) dan seorang laki - laki berinisial AT (20) serta 3 klip plastik berisi kristal di duga Sabu dengan jumlah BB kurang lebih 299,3793 gram di rumah kontrakan berinisial D yang hingga saat ini dalam pengejaran yang beralamat di Desa Ratu Elok Kecamatan Manis Mata Kabupaten Ketapang.

“Saat diinterogasi inilah, pelaku M dan pelaku AT menerangkan bahwa 3 kantong klip berisi sabu tersebut adalah milik oknum anggota Polsek Manis Mata sehingga oknum anggota tersebut langsung diamankan untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut oleh Sat Narkoba dan Seksi Profesi dan Pengamanan (Propam) di Mapolres Ketapang.

Untuk perkembangan lebih lanjut nanti akan kami sampaikan kembali ” pungkas AKP I Dewa Made Surita, S.H.

