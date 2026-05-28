Polres Melawi Melibatkan 264 Personel untuk Pengamanan Pekan Gawai Dayak XVIII Melawi

BERI ARAHAN - Kabag Ops Polres Melawi AKP Bhakti Juni Ardhi beri arahan kepada personel saat pimpin apel kesiapan pengamanan di Polsek Nanga Pinoh, Kamis 28 Mei 2026. Kabag Ops mengajak seluruh masyarakat Kabupaten Melawi untuk bersama menjaga keamanan dan ketertiban, keamanan menjadi prioritas utama.

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, MELAWI - Kepolisian Resort Melawi melibatkan personel jumlah besar dalam pengamanan Pekan Gawai Dayak ke XVIII tahun 2026.

Hal ini di sampaikan Kapolres Melawi Polda Kalbar AKBP Harris Batara Simbolon, SIK, SH, M.Tr.Opsla melalui Kabag Ops AKP Bhakti Juni Ardhi dalam apel kesiapan pengamanan di Polsek Nanga Pinoh, Kamis 28 Mei 2026.

"264 Personel Polres Melawi dan Polsek jajaran di libatkan baik pengamanan terbuka mau pun tertutup," terang Kabag Ops.

Pelibatan besar personel ini akan menempati titik titik pengamanan dalam menjaga keamanan dan ketertiban seluruh rangkaian kegiatan selama Pekan Gawai Dayak ke XVIII tahun 2026 di Kabupaten Melawi.

"Koordinasi bersama Ketua Panitia Pekan Gawai Dayak dan instansi terkait terus kami lakukan guna memastikan seluruh rangkaian kegiatan berjalan sesuai dengan rencana serta prioritas utama kamtibmas kondusif," jelasnya.

Selain pengamanan Polri, akan di bantu dari TNI, Dishub, Satpol PP, Karang Taruna, Pengamanan Internal Panitia, Dinas Kesehatan dan pihak lainnya.

"Kabag Ops mengajak seluruh masyarakat Kabupaten Melawi untuk bersama menjaga keamanan dan ketertiban, keamanan menjadi prioritas utama," pungkasnya.

