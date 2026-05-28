Polisi dan Warga Jaga Kondusivitas, Pawai Takbir Idul Adha 1447 H di Tayan Hulu Berlangsung Aman

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, SANGGAU - Sambut Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah Tahun 2026, masyarakat Kecamatan Tayan Hulu, Kabupaten Sanggau, menggelar kegiatan Pawai Takbir Keliling, Selasa malam 26 Mei 2026.

Kegiatan yang dipusatkan di halaman Kantor Camat Tayan Hulu, Jalan Pangsuma, Desa Sosok, berlangsung meriah dan mendapat pengamanan penuh dari personel Polsek Tayan Hulu.

Kegiatan pembukaan pawai dimulai sekitar pukul 20.30 WIB dan dihadiri unsur Forkopimcam, tokoh agama, panitia PHBI serta ratusan masyarakat Muslim dari Desa Sosok dan sekitarnya.

Takbir yang menggema sepanjang rute pawai menambah semarak malam Idul Adha dan menjadi bentuk syiar Islam yang penuh kekhidmatan.

Sebelum pelaksanaan pengamanan, seluruh personel yang terlibat terlebih dahulu mengikuti apel kesiapan yang dipimpin langsung oleh Kapolsek Tayan Hulu, IPTU Trisna Mauludi.

Dalam arahannya, Kapolsek menekankan pentingnya pelaksanaan tugas sesuai standar operasional prosedur serta mengutamakan keselamatan masyarakat dan personel di lapangan.

IPTU Trisna Mauludi juga meminta seluruh anggota untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat selama kegiatan berlangsung agar situasi keamanan dan ketertiban masyarakat tetap terjaga dengan baik.

Pengamanan dilakukan secara humanis dan persuasif guna memastikan seluruh rangkaian kegiatan berjalan aman, tertib, dan lancar.

“Kegiatan pengamanan ini merupakan bentuk komitmen Polri dalam memberikan rasa aman dan nyaman kepada masyarakat yang melaksanakan kegiatan keagamaan. Kami mengedepankan pendekatan humanis serta pelayanan prima agar masyarakat dapat merayakan malam takbiran dengan tertib dan penuh khidmat,” ujarnya.

Ia menambahkan bahwa sinergitas antara aparat keamanan, pemerintah kecamatan, panitia PHBI dan masyarakat menjadi faktor utama terciptanya situasi kamtibmas yang kondusif selama kegiatan berlangsung.

“Alhamdulillah seluruh rangkaian kegiatan berjalan aman dan lancar. Ini menunjukkan tingginya kesadaran masyarakat serta kuatnya kerja sama seluruh pihak dalam menjaga keamanan wilayah Kecamatan Tayan Hulu,” tambahnya.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut Camat Tayan Hulu Laurensius Yoka, SH, Kanit Binmas Polsek Tayan Hulu AIPDA Khon mewakili Kapolsek Tayan Hulu, KOPTU Tino mewakili Danramil Tayan Hulu, Wakil Ketua PHBI Kecamatan Tayan Hulu Syarifudin, Kasi Kesra Kecamatan Tayan Hulu Y. Osias Aont, serta jamaah umat Muslim Desa Sosok dan sekitarnya.

Rute pawai takbir keliling dimulai dari halaman Kantor Camat Tayan Hulu, melintasi Jalan Pangsuma, Jalan Bardan, Jalan Lintas Sosok–Bodok, menuju halaman RM Sambalado, kemudian kembali finis di halaman Kantor Camat Tayan Hulu.

Antusiasme masyarakat terlihat dari jumlah peserta yang mengikuti kegiatan tersebut.

Tercatat sebanyak tujuh kendaraan roda empat dan tiga puluh kendaraan roda dua turut meramaikan pawai, dengan total peserta diperkirakan mencapai sekitar 100 orang.