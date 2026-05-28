Fakta-Fakta Avanza Masuk Jurang di Sekadau, Nasib 6 Penumpang Selamat, Hingga Jalanan Gelap

KECELAKAAN MOBIL - Satu unit Avanza alami kecelakaan hebat dengan membawa 6 penumpang di dalamnya Selasa 26 Mei 2026. Evakuasi berhasil menyelematkan 6 penumpang

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, SEKADAU – Sebuah mobil pribadi jenis Toyota Avanza mengalami kecelakaan hingga masuk ke jurang di Jalan lintas Sekadau–Sintang, tepatnya di Desa Mungguk Km 6, Kabupaten Sekadau, Kalimantan Barat, Selasa 26 Mei 2026 malam.

Beruntung, seluruh penumpang selamat dalam insiden tersebut. Namun satu orang perempuan mengalami luka memar di bagian wajah akibat benturan saat kecelakaan terjadi.

Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (DPKP) Kabupaten Sekadau, Eko Sulistyo mengatakan pihaknya menerima laporan kecelakaan pada Rabu 27 Mei 2026 sekitar pukul 09.30 WIB.

“Tim menerima laporan adanya kendaraan masuk ke jurang di kawasan Jalan Sekadau-Sintang wilayah Desa Mungguk Km 6,” ujarnya saat dikonfirmasi.

Berdasarkan informasi yang diterima, mobil tersebut membawa enam penumpang yang melakukan perjalanan dari Pontianak menuju Sintang. Rombongan diketahui berangkat dari Pontianak sekitar pukul 16.00 WIB.

Namun saat melintas di wilayah Kabupaten Sekadau sekitar pukul 23.00 WIB, kendaraan diduga hilang kendali.

Sopir disebut sempat membanting setir ke arah bahu jalan sebelah kanan.

Diduga karena kondisi jalan yang gelap dan minim penerangan, pengemudi tidak menyadari adanya jurang kecil di sisi jalan hingga kendaraan akhirnya terperosok masuk ke dalam jurang.

Mendapat laporan tersebut, petugas DPKP Sekadau langsung menuju lokasi untuk melakukan proses evakuasi kendaraan bersama pihak terkait.

“Semua penumpang selamat, hanya satu perempuan mengalami memar di bagian muka,” kata Eko.

Proses Evakuasi

Proses evakuasi dan penarikan kendaraan dari dalam jurang berhasil diselesaikan petugas pada Rabu sekitar pukul 11.16 WIB.

Selain melakukan evakuasi, petugas juga mengimbau masyarakat agar lebih berhati-hati saat berkendara, terutama ketika melintas pada malam hari di jalur yang minim penerangan.

Hingga kini, penyebab pasti kendaraan hilang kendali masih belum diketahui. Peristiwa tersebut sempat menarik perhatian warga dan pengguna jalan yang melintas di lokasi kejadian.

Seorang warga setempat bernama Anyin mengaku mendengar suara benturan keras saat kecelakaan berlangsung.

“Saya sedang masak di belakang rumah malam itu, tiba-tiba terdengar suara benturan keras,” ujarnya.