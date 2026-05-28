Hadiri Pawai Idul Adha 1447, Mahfud MD: Kerukunan di Kayong Utara Bisa Jadi Contoh untuk Indonesia

PAWAI - Prof Mahfud MD (kiri), Oesman Sapta Odang atau OSO (tengah), dan Ustad Das'ad Latif saat diwawancarai awak media usai menghadiri kegiatan Pawai Takbir dan Mobil Hias Idul Adha 1447 H Tahun 2026 di halaman Masjid Oesman Al-Khair, Sukadana, Kabupaten Kayong Utara, Selasa 26 Mei 2026 malam.

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, KAYONG UTARA – Kegiatan Pawai Takbir dan Mobil Hias Idul Adha 1447 H/2026 di halaman Masjid Oesman Al-Khair, Sukadana, Kabupaten Kayong Utara, berlangsung meriah dan penuh antusiasme masyarakat, Selasa 26 Mei 2026 malam.

Kegiatan tersebut turut dihadiri sejumlah tokoh nasional dan tokoh agama, di antaranya Oesman Sapta Odang (OSO), Prof. Mahfud MD, dan Ustaz Das’ad Latif.

OSO mengaku terkesan melihat kreativitas masyarakat dalam memeriahkan malam takbiran melalui berbagai ornamen dan mobil hias yang ditampilkan dalam pawai tersebut.

“Kreativitas mereka luar biasa dalam menyambut Idul Adha,” kata OSO.

Ia bahkan menyebut kegiatan tersebut layak menjadi contoh bagi daerah lain di Indonesia.

OSO juga meminta pandangan Prof Mahfud MD dan Ustaz Das’ad Latif terkait kegiatan tersebut agar dapat menjadi inspirasi bagi kabupaten lain.

“Saya malah ingin bertanya kepada Prof Mahfud dan Ustaz Das’ad Latif bagaimana pandangannya sehingga kegiatan ini bisa menjadi contoh untuk kabupaten-kabupaten lain,” lanjutnya.

Sementara itu, Prof Mahfud MD menilai kegiatan tersebut menunjukkan kuatnya kesadaran beragama masyarakat yang berjalan beriringan dengan suasana kerukunan dan keberagaman.

Menurutnya, meski Kayong Utara berada jauh dari hiruk pikuk kota besar, masyarakatnya mampu menunjukkan semangat kebersamaan yang harmonis dalam merayakan Idul Adha.

“Alhamdulillah, meskipun jauh dari ibu kota dan kota-kota besar, ini merupakan kegiatan yang luar biasa. Menunjukkan kesadaran beragama, tetapi juga penuh kerukunan,” ujarnya.

Prof Mahfud berharap suasana keberagaman dan kesejukan yang terbangun di Kayong Utara dapat menjadi pesan positif bagi masyarakat Indonesia.

“Mudah-mudahan ini menjadi pesan kepada kita semua, umat Islam di Indonesia, para pemimpin dan masyarakatnya, agar jangan segan untuk bertaqarrub atau berkorban,” katanya.

Ia juga menilai kerukunan masyarakat di Kayong Utara terlihat begitu harmonis dalam kegiatan tersebut.

“Kita bisa belajar dari Kayong Utara, bagaimana kerukunan dan keberagaman dibangun dengan penuh kesejukan,” sambung Mahfud.

Hal senada disampaikan Ustaz Das’ad Latif yang menyoroti pentingnya tokoh-tokoh sukses untuk tetap mengingat dan membangun kampung halaman mereka.