Wali Kota Singkawang Imbau Orang Tua Jaga Anak, Awasi Saat Bermain HP

BERIKAN KETERANGAN - Wali Kota Singkawang, Tjhai Chui Mie, saat diwawancarai usai menjenguk korban W (12) yang mengalami luka parah di bagian kepala dan salah satunya tidak bisa digerakkan. Akibat pukulan keras teman sepermainannya TS (14) akibat dendam saat kalah bermain game online.

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, SINGKAWANG - Adanya kasus kekerasan antar remaja yang dipicu game online menjadi perhatian serius Pemerintah Kota Singkawang.

Wali Kota Singkawang, Tjhai Chui Mie, menegaskan kepada orang tua untuk lebih memperhatikan tingkah laku anak dan lingkungan pergaulannya.

"Kami juga mengimbau kepada seluruh masyarakat, terutama para orang tua yang memiliki anak usia SD dan SMP, agar lebih memperhatikan tingkah laku anak dan lingkungan pergaulannya," katanya usai menjenguk korban W (12) yang mengalami luka parah di bagian kepala, pada Selasa 26 Mei 2026.

Apalagi kejadian ini pun dipicu hanya karena masalah game online. Maka, penting bagi orang tua memperhatikan anak-anak.

"Karena banyak efek negatif yang bisa ditimbulkan," ucapnya.

Lanjutnya mengimbau kepada seluruh masyarakat, khususnya orang tua, agar menjaga anak-anaknya dengan baik.

"Perhatikan bagaimana perilaku anak, siapa teman bergaulnya, serta apa saja yang dimainkan di handphone. Apakah digunakan untuk hal-hal positif seperti ilmu pengetahuan, atau justru untuk hal lain seperti game yang kurang baik," tegasnya.

Selain itu, untuk biaya pengobatan korban W (12) saat ini menggunakan Jamkesda.

Sementara untuk kebutuhan lainnya, kemungkinan akan dibantu melalui CSR maupun donatur.

"Saya memang belum menanyakan total biaya yang dibutuhkan ke depan, namun untuk operasi kemarin kurang lebih mencapai Rp30 juta. Selain itu, kemarin juga ada bantuan berupa kursi roda dari sejumlah pihak," tutupnya.

Berikut adalah beberapa tips penting bagi orang tua dalam mendampingi anak bermain game online:

1. Terapkan Aturan Waktu yang Ketat (Screen Time)

Jangan biarkan anak bermain tanpa batasan waktu karena bisa memicu kecanduan.

Buat Kesepakatan: Sepakati durasi bermain (misalnya, maksimal 1–2 jam per hari pada akhir pekan, atau 30–45 menit pada hari sekolah setelah tugas mereka selesai).

Gunakan Timer: Pasang alarm atau gunakan fitur pembatas waktu bawaan di HP/konsol. Saat waktu habis, anak harus berhenti tanpa kompromi.

2. Cek Rating Usia Game (ESRB / GRAC / Indonesia Game Rating System)

Tidak semua game animasi atau kartun itu aman untuk anak-anak. Banyak game yang mengandung unsur kekerasan, perjudian terselubung (loot boxes), atau bahasa kasar.