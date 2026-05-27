Wali Kota Singkawang Jenguk Korban Penganiayaan, Kaki Masih Belum Bisa Digerakan 

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, SINGKAWANG - Wali Kota Singkawang, Tjhai Chui Mie, menjenguk korban pemukulan antar remaja W (12) di rumahnya, pada Selasa 26 Mei 2026 sore.

Kunjungan tersebut turut didampingi Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Singkawang beserta Kepala Sekolah SMP tempat korban bersekolah.

Melihat kondisi korban secara langsung, Tjhai Chui Mie merasa prihatin. Bahkan dia mengaku seharusnya kejadian seperti ini tidak terjadi di kalangan anak-ana, apalagi masih dibawah umur.

"Melihat kondisinya, hati saya sangat teriris. Kekerasan seperti ini tidak seharusnya terjadi di lingkungan kita, apalagi pelakunya juga masih di bawah umur," katanya.

"Kejadian ini berawal dari masalah yang mungkin dianggap sepele, yaitu permainan game online," tambahnya.

Ia pun duduk disamping korban dan terlihat menggenggam tangan korban sebagai bentuk dukungan moral.

"Kita turut prihatin atas kenakalan remaja seperti ini. Dari yang kita lihat, korban mengalami cedera serius setelah terkena pukulan palu yang mengenai saraf di bagian kaki," ucapnya.

Ia mengatakan saat ini kaki kanan korban masih belum bisa digerakkan.

Ia juga telah meminta kepada Direktur Rumah Sakit agar ada perawat yang membantu mengganti perban serta mengikuti seluruh instruksi dokter terkait perawatan dan pemeriksaan lanjutan.

"Karena anak-anak ini masih di bawah umur, mereka harus benar-benar dijaga dan dirawat dengan baik," tegasnya.

Ia berharap korban bisa kembali sehat dan bersekolah, meski saat ini kaki korban belum memiliki tenaga sama sekali dan perlu pemulihan agar bisa berjalan normal kembali.

"Mudah-mudahan dengan terapi dan penanganan dari dokter, anak ini bisa segera sembuh," ujarnya.

Kronologi Lengkap

Kanit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Satreskrim Polres Singkawang, Ipda Wijaya Rahmadinata, menyampaikan dari hasil pemeriksaan kronologi kejadian bermula dari perkelahian antara pelaku dan korban yang terjadi pada bulan April lalu.

"Dalam perkelahian tersebut, pelaku mengalami patah tulang tangan. Dari situlah muncul rasa dendam dari pelaku," katanya saat ditemui TribunPontianak.co.id di Mapolres Singkawang pada Sabtu 23 Mei 2026 malam.

Kemudian pada 15 Mei, pelaku merencanakan penganiayaan terhadap korban dengan membawa palu atau tukul yang disembunyikan di dalam sweter.