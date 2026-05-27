Sejukkan Suasana Hari Raya, Polisi Berikan Pengamanan dan Imbauan Kamtibmas di Kecamatan Mandor

IDUL ADHA- Personel Polsek Mandor melaksanakan pengamanan di sejumlah masjid yang berada di wilayah Kecamatan Mandor, Kabupaten Landak, Rabu 27 Mei 2026.

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, LANDAK - Dalam rangka memberikan rasa aman dan nyaman kepada masyarakat yang melaksanakan ibadah Sholat Idul Adha.

Personel Polsek Mandor melaksanakan pengamanan di sejumlah masjid yang berada di wilayah Kecamatan Mandor, Kabupaten Landak, Rabu 27 Mei 2026.

Sejak pagi hari, personel kepolisian tampak hadir di lokasi pelaksanaan Sholat Ied untuk melakukan pengaturan arus lalu lintas, membantu penyeberangan jamaah, hingga memastikan situasi kamtibmas tetap aman dan kondusif selama berlangsungnya ibadah.

Tidak hanya melakukan pengamanan, para personel juga aktif menyapa masyarakat serta memberikan imbauan kamtibmas kepada para jamaah agar selalu menjaga ketertiban, memperhatikan keamanan kendaraan yang diparkir, serta meningkatkan kewaspadaan terhadap barang bawaan pribadi.

Kapolres Landak AKBP Devi Ariantari, S.H., S.I.K., melalui Kapolsek Mandor IPDA Bernadus Didy Kusnadi, S.H., M.H., secara terpisah menjelaskan bahwa pengamanan tersebut merupakan bentuk pelayanan Polri kepada masyarakat guna menciptakan suasana ibadah yang aman, tertib, dan penuh kekhusyukan.

“Pengamanan ini merupakan komitmen Polri dalam memberikan rasa aman kepada masyarakat yang melaksanakan ibadah Sholat Ied. Kami ingin memastikan seluruh rangkaian kegiatan berjalan lancar dan kondusif,” ujar Kapolsek.

Lanjut Kapolsek menambahkan, kehadiran personel di tengah masyarakat juga menjadi sarana mempererat hubungan silaturahmi antara Polri dan warga, sekaligus mengajak masyarakat bersama-sama menjaga keamanan lingkungan.

“Kami juga mengimbau kepada seluruh masyarakat agar terus menjaga persatuan, toleransi, serta bersama-sama menciptakan situasi kamtibmas yang aman dan damai di wilayah Kecamatan Mandor,” tambahnya.

Dengan adanya pengamanan dari pihak kepolisian, pelaksanaan Sholat Ied di wilayah Kecamatan Mandor berlangsung aman, tertib, dan penuh khidmat hingga seluruh rangkaian kegiatan selesai dilaksanakan.

