Tabligh Akbar Idul Adha di Masjid Agung Oesman Al-Khair Kayong Utara Berlangsung Khidmat

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, KAYONG UTARA - Tabligh Akbar dalam rangka Hari Raya Idul Adha 1447 H / 2026 M yang digelar di Masjid Agung Oesman Al-Khair, Kecamatan Sukadana, Kabupaten Kayong Utara berlangsung khidmat dan dipadati ratusan jamaah, Rabu 27 Mei 2026

Kegiatan yang dimulai usai Sholat Dzuhur berjamaah tersebut dihadiri sejumlah tokoh nasional dan daerah, di antaranya Dr. PROF. Dr. Mohammad Mahfud MD, Raja Sapta Oktohari, Ustadz Dr. H. Das’ad Latif, Ketua MUI Kalbar Prof. Dr. KH. Wajidi Sayadi, Bupati Kayong Utara Romi Wijaya, Kapolres Kayong Utara AKBP Adi Prabowo, serta tokoh masyarakat dan sekitar 750 jamaah.

Tabligh Akbar yang diselenggarakan oleh PHBI Kabupaten Kayong Utara dan Pengurus Masjid Agung Oesman Al-Khair ini menghadirkan tausiah dari pendakwah nasional Ustadz Dr. H. Das’ad Latif.

Dalam ceramahnya, beliau menyampaikan sejarah dan makna pengorbanan Nabi Ibrahim AS dan Nabi Ismail AS sebagai teladan keikhlasan, ketaatan, serta pengorbanan dalam kehidupan umat Muslim.

Selain itu, Ustadz Das’ad Latif juga mengapresiasi kepedulian para tokoh bangsa terhadap pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Kayong Utara, khususnya melalui berbagai kegiatan sosial yang dilaksanakan selama rangkaian “OSO Balik Kampung”.

Kegiatan berlangsung dengan aman, tertib dan kondusif hingga selesai pada pukul 13.30 WIB, dengan pengamanan dari Polres Kayong Utara guna memastikan seluruh rangkaian kegiatan berjalan lancar.

