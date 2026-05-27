Larang Bawa HP, Disdikbud Singkawang Wajibkan Tiap Sekolah Buat Edaran Tak Gunakan Telepon Seluler

EDARAN - Surat Edaran terkait penggunaan telepon seluler di lingkungan sekolah bagi peserta didik jenjang PAUD, SD, hingga SMP negeri maupun swasta di Kota Singkawang

Ringkasan Berita: Surat edaran bernomor 400.3.1/1089/PDAS.01/2026 tersebut ditandatangani Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Singkawang, Asmadi, pada 25 Mei 2026.

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, SINGKAWANG – Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Singkawang menerbitkan surat edaran terkait pembatasan penggunaan telepon seluler di lingkungan sekolah bagi peserta didik jenjang PAUD, SD, hingga SMP negeri maupun swasta.

Surat edaran bernomor 400.3.1/1089/PDAS.01/2026 tersebut ditandatangani Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Singkawang, Asmadi, pada 25 Mei 2026.

Asmadi mengatakan, kebijakan itu bertujuan mewujudkan lingkungan pendidikan yang aman, sehat, nyaman, dan ramah anak.

“Adanya surat edaran tersebut bertujuan mewujudkan lingkungan pendidikan yang aman, sehat, nyaman, dan ramah anak,” ujarnya, Rabu, 27 Mei 2026.

Dalam surat edaran itu disebutkan, peserta didik dilarang menggunakan telepon seluler selama proses pembelajaran berlangsung, kecuali atas izin guru untuk kepentingan pembelajaran.

Selain itu, siswa juga diimbau tidak membawa telepon seluler ke sekolah, kecuali dalam kondisi tertentu yang telah mendapat persetujuan pihak sekolah dan orang tua atau wali.

Jika peserta didik harus membawa telepon seluler ke sekolah, perangkat tersebut wajib disimpan di tempat penyimpanan yang telah disediakan sekolah sebelum kegiatan belajar mengajar dimulai.

Wajibkan Tiap Sekolah

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Singkawang juga mewajibkan setiap satuan pendidikan membuat aturan internal terkait penggunaan telepon seluler serta melakukan pengawasan terhadap pelaksanaannya.

Sekolah diminta memberikan edukasi mengenai penggunaan teknologi informasi secara bijak, sehat, dan bertanggung jawab.

Selain itu, sekolah juga diwajibkan melakukan pencegahan dan pelarangan terhadap akses maupun penyebaran konten kekerasan, pornografi, perjudian, perundungan siber atau cyberbullying, hoaks, hingga aktivitas komersial yang tidak berkaitan dengan pembelajaran.

Meski demikian, penggunaan telepon seluler tetap diperbolehkan dalam kondisi tertentu, seperti keadaan darurat, kegiatan pembelajaran berbasis teknologi yang diarahkan guru, maupun kegiatan sekolah yang memerlukan dokumentasi dan komunikasi resmi.

Dalam edaran tersebut juga ditegaskan bahwa guru dilarang menggunakan telepon seluler untuk kepentingan pribadi selama proses pembelajaran berlangsung.

“Kecuali untuk kepentingan pembelajaran atau keadaan darurat,” kata Asmadi.

Melalui kebijakan ini, seluruh satuan pendidikan diminta melakukan sosialisasi dan pembinaan secara persuasif dan edukatif kepada peserta didik, orang tua, maupun seluruh warga sekolah.

“Serta menerapkan kebijakan pembatasan penggunaan telepon seluler secara konsisten demi menciptakan lingkungan sekolah yang aman dan kondusif,” pungkasnya.

