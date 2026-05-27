Johin 50 Tahun Warga Sanggau Ditemukan Tewas Mengapung di Sungai Kapuas Usai Berangkat Mencari Rotan

EVAKUASI - Tim gabungan saat melakukan evakuasi korban yang sebelumnya diduga hilang saat mencari rotan. Korban ditemukan mengapung di perairan Sungai Kapuas, tepatnya di wilayah Desa Sungai Mayam, Kecamatan Meliau, Kabupaten Sanggau, Kalimantan Barat, Selasa 26 Mei 2026.

Ringkasan Berita: Johin (50), warga Desa Sungai Alai, Sanggau, ditemukan meninggal dunia di Sungai Kapuas setelah sebelumnya dilaporkan hilang saat mencari rotan menggunakan speed air kecil bermesin 2 PK.

Hasil pemeriksaan medis menyatakan korban meninggal akibat tenggelam dan tidak ditemukan tanda kekerasan, sementara pihak keluarga menerima kejadian tersebut sebagai musibah dan menolak autopsi.

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, SANGGAU – Johin (50) ditemukan meninggal dunia di perairan Sungai Kapuas, tepatnya di wilayah Desa Sungai Mayam, Kecamatan Meliau, Kabupaten Sanggau, Kalimantan Barat, Selasa 26 Mei 2026.

Jasad korban ditemukan sekitar pukul 06.00 WIB setelah jajaran Polsek Meliau menerima laporan dari masyarakat terkait adanya mayat laki-laki yang mengapung di aliran Sungai Kapuas.

Kepastian kalau jenazah yang ditemukan adalah Johin usai personel Polsek Meliau bersama tim medis dari Puskesmas Meliau langsung menuju lokasi untuk melakukan pemeriksaan awal dan mengumpulkan keterangan saksi.

Johin, warga Dusun Sungai Kodang, Desa Sungai Alai, Kecamatan Kapuas, Kabupaten Sanggau.

Korban sebelumnya dilaporkan hilang saat mencari rotan menggunakan speed air berbodi kayu bermesin 2 PK di kawasan seberang Dusun Sungai Kodang.

Kapolsek Meliau, Iptu Supar menjelaskan, berdasarkan keterangan keluarga dan warga setempat, korban berangkat mencari rotan seorang diri pada Minggu 24 Mei 2026 sekitar pukul 08.00 WIB.

“Korban pergi mencari rotan menggunakan speed air kecil bermesin 2 PK. Namun beberapa jam kemudian, perahu milik korban ditemukan warga dalam kondisi terbalik,” ujar Iptu Supar.

Sekitar pukul 11.00 WIB di hari yang sama, seorang warga berinisial AS menemukan speed air korban terbalik di tepian Sungai Kapuas.

Temuan tersebut kemudian dilaporkan kepada warga lain untuk melakukan pencarian terhadap korban.

Warga bersama keluarga korban langsung menyusuri aliran Sungai Kapuas dan area hutan di sekitar lokasi korban diduga hilang. Pencarian berlangsung hingga malam hari, namun korban belum ditemukan.

“Pencarian sempat dihentikan sekitar pukul 20.00 WIB karena kondisi cuaca memburuk dan situasi sudah malam"

"Selanjutnya warga terus berkoordinasi dengan aparat kepolisian dan pihak terkait untuk melakukan pencarian lanjutan,” jelasnya.

Setelah jasad korban ditemukan pada Selasa pagi, Polsek Meliau bersama tim medis, Basarnas, pemerintah desa, dan keluarga korban melakukan pemeriksaan di lokasi sebelum proses evakuasi dilakukan.

Hasil pemeriksaan medis dari Puskesmas Meliau menyatakan tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan pada tubuh korban.

Tim medis menyimpulkan korban meninggal dunia akibat tenggelam yang menyebabkan gagal bernapas atau kekurangan oksigen di dalam air.