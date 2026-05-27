Fakta Kasus KDRT di Sekadau, Tak Pulang ke Rumah Hari Libur, Istri Dianiaya Suami hingga Wajah Memar

PENGANIAYAAN SEKADAU - HS (37), tersangka kasus dugaan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) saat diamankan di Mapolres Sekadau usai ditangkap Satreskrim Polres Sekadau di Desa Nanga Mongko, Kecamatan Nanga Taman, pada Senin, 25 Mei 2026. Tersangka diduga melakukan kekerasan terhadap istrinya hingga menyebabkan luka dan memar pada bagian wajah

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, SEKADAU – Satreskrim Polres Sekadau mengamankan seorang pria berinisial HS (37) atas dugaan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) terhadap istrinya sendiri.

HS diamankan polisi pada Senin, 25 Mei 2026 sekitar pukul 12.00 WIB di Desa Nanga Mongko, Kecamatan Nanga Taman, Kabupaten Sekadau.

Kapolres Sekadau AKBP Andhika Wiratama melalui Kasat Reskrim IPTU Zainal Abidin mengatakan, penangkapan dilakukan berdasarkan laporan polisi terkait dugaan kasus KDRT di wilayah Kecamatan Sekadau Hilir.

“Yang bersangkutan diamankan tanpa perlawanan setelah petugas memperoleh informasi mengenai keberadaannya,” ujar IPTU Zainal saat dikonfirmasi, Selasa, 26 Mei 2026.

Ia menjelaskan, dugaan penganiayaan tersebut terjadi pada Kamis, 14 Mei 2026 di sebuah kantor pembiayaan di Desa Mungguk, Kecamatan Sekadau Hilir.

Berdasarkan hasil penyelidikan, peristiwa bermula saat korban berinisial R (38) mendatangi tempat kerja suaminya untuk menanyakan alasan HS tidak pulang ke rumah saat hari libur.

Percakapan keduanya kemudian memicu pertengkaran di lokasi kerja tersebut.

Dalam pertengkaran itu, HS diduga melakukan kekerasan terhadap korban menggunakan tumpukan berkas yang berada di atas meja hingga korban mengalami luka dan memar di bagian wajah.

“Karena merasa menjadi korban kekerasan, R kemudian melaporkan peristiwa tersebut ke Polres Sekadau agar diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku,” jelasnya.

Menindaklanjuti laporan tersebut, personel Satreskrim Polres Sekadau bersama Unit Reskrim Polsek Nanga Taman melakukan pencarian terhadap pelaku hingga akhirnya berhasil melakukan penangkapan.

Dalam proses penyidikan, polisi turut mengamankan sejumlah barang bukti berupa pakaian korban, satu bundel kertas yang diduga digunakan saat kejadian, serta sebuah telepon genggam.

Saat ini HS telah ditahan di Rumah Tahanan Polres Sekadau untuk menjalani proses hukum lebih lanjut.

“Atas perbuatannya, tersangka dijerat Pasal 44 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga,” kata IPTU Zainal.

Acaman Hukuman Pelaku KDRT

1. Dasar Hukum KDRT di Indonesia

UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT) = masih berlaku sebagai lex specialis.