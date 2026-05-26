PLN UP3 Ketapang Gelar Apel Siaga Idul Adha 1447 H, Pastikan Pasokan Listrik Andal

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, KETAPANG – PT PLN (Persero) Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan (UP3) Ketapang melaksanakan Apel Siaga Idul Adha 1447 Hijriah sebagai bentuk kesiapan dalam menjaga keandalan pasokan listrik selama perayaan Hari Raya Idul Adha.

Kegiatan yang digelar di Aula Kantor PLN UP3 Ketapang pada Selasa (26/5) tersebut diikuti jajaran manajemen, pegawai, petugas Pelayanan Teknik (Yantek), serta mitra kerja.

Apel siaga ini menjadi langkah antisipatif PLN untuk memastikan seluruh personel, sistem operasional, serta infrastruktur kelistrikan berada dalam kondisi optimal selama masa siaga hari besar keagamaan.

Selain itu, kegiatan ini juga menjadi momentum penguatan koordinasi antarpetugas dalam menjaga kontinuitas pasokan listrik di wilayah kerja PLN UP3 Ketapang.

Dalam pelaksanaan apel, dilakukan pengecekan kesiapan personel, kelengkapan Alat Pelindung Diri (APD), kendaraan operasional, peralatan pendukung pekerjaan, hingga sistem pengamanan jaringan distribusi listrik.

PLN juga memastikan petugas siaga akan berjaga selama 24 jam untuk mengantisipasi potensi gangguan dan mempercepat proses penanganan apabila terjadi gangguan kelistrikan di lapangan.

Koordinator Yantek Ketapang Kota, Heriyanto menyampaikan bahwa seluruh personel pelayanan teknik telah siap menjalankan tugas selama masa siaga demi menjaga kenyamanan masyarakat saat menjalankan ibadah dan aktivitas Hari Raya Idul Adha.

“Kami dari tim Yantek siap melaksanakan siaga penuh selama perayaan Idul Adha. Seluruh personel telah dibagi ke dalam beberapa posko siaga dan siap bergerak cepat apabila terjadi gangguan, sehingga masyarakat dapat menjalankan ibadah dan aktivitas dengan nyaman,” ujar Heriyanto.

Manager PLN UP3 Ketapang, Yusrizal Ibrani, menegaskan bahwa kesiapan siaga kelistrikan menjadi bagian dari komitmen PLN dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat, khususnya pada momentum hari besar keagamaan.

“Melalui Apel Siaga Idul Adha ini, kami memastikan seluruh aspek operasional dalam kondisi siap, mulai dari personel, peralatan, hingga sistem kelistrikan. PLN UP3 Ketapang berkomitmen menjaga pasokan listrik tetap andal agar masyarakat dapat merayakan Hari Raya Idul Adha dengan aman, nyaman, dan tanpa gangguan kelistrikan,” kata Yusrizal.

Ia menambahkan bahwa PLN terus melakukan pemantauan intensif terhadap kondisi jaringan dan gardu distribusi, terutama pada lokasi prioritas seperti masjid, pusat keramaian, fasilitas publik, serta objek vital yang diperkirakan mengalami peningkatan kebutuhan listrik selama Hari Raya Idul Adha.

“Kami juga telah menyiapkan pola siaga dan pengamanan berlapis pada titik-titik prioritas untuk memastikan seluruh sistem berjalan optimal selama perayaan Idul Adha berlangsung,” tambahnya.

Sementara itu, General Manager PLN UID Kalimantan Barat, Maria G.I. Gunawan, memberikan apresiasi atas kesiapan seluruh unit PLN di Kalimantan Barat dalam menjaga keandalan sistem kelistrikan selama masa siaga Hari Raya Idul Adha.

“Momentum Hari Raya Idul Adha menjadi salah satu periode penting di mana masyarakat membutuhkan pasokan listrik yang andal untuk mendukung aktivitas ibadah dan kebersamaan keluarga. Karena itu, PLN memastikan seluruh personel dan sistem kelistrikan berada dalam kondisi siaga penuh demi memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat,” ungkap Maria.

Maria menegaskan bahwa kesiapsiagaan personel, kecepatan respons penanganan gangguan, serta penguatan koordinasi antarunit menjadi faktor penting dalam menjaga keandalan sistem kelistrikan selama masa siaga.