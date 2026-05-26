Sapi Kurban Lepas dan Ngamuk Masuk Warung Kopi di Mempawah, Pengunjung Panik Berhamburan

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, MEMPAWAH -Suasana sebuah warung kopi di Jalan Bardannadi, Kelurahan Pasir Wan Salim, Kecamatan Mempawah Timur, Kabupaten Mempawah, mendadak ricuh setelah seekor sapi kurban lepas dan mengamuk hingga masuk ke dalam warung pada Senin 25 Mei 2026 malam.

Peristiwa yang terjadi secara tiba-tiba itu membuat para pengunjung panik dan berlarian keluar menyelamatkan diri.

Insiden tersebut bahkan sempat terekam kamera CCTV dan videonya dengan cepat beredar di media sosial hingga menjadi perhatian warga.

Pemilik warung kopi, Nurul, mengatakan sapi tersebut awalnya diangkut menggunakan mobil pickup oleh dua pria yang sedang melakukan perjalanan menuju Pontianak.

Menurutnya, kedua pria tersebut sempat berhenti di warung untuk beristirahat dan menikmati kopi sebelum kejadian terjadi.

“Mereka singgah sebentar untuk istirahat dan ngopi. Awalnya situasi normal saja, tetapi tiba-tiba sapi yang berada di atas mobil berontak lalu berhasil lepas,” ujarnya.

Setelah terlepas dari kendaraan, sapi kurban itu langsung berlari ke arah warung dan masuk ke area tempat pengunjung sedang duduk. Kondisi tersebut sontak membuat suasana menjadi kacau karena para pengunjung merasa ketakutan.

“Pengunjung langsung berhamburan keluar karena takut diseruduk. Kami juga kaget karena sapi masuk sampai ke dalam warung,” tambah Nurul.

Pemilik sapi bersama sejumlah warga kemudian berusaha menangkap dan menenangkan hewan tersebut.

Proses evakuasi sempat berlangsung cukup sulit lantaran sapi terus memberontak dan bergerak liar di sekitar lokasi.

Namun setelah dilakukan pengejaran dan penanganan bersama warga, sapi kurban itu akhirnya berhasil diamankan tanpa menimbulkan korban jiwa.

Secara terpisah, Kapolsek Polsek Mempawah Timur, Iptu Imran mengingatkan masyarakat agar lebih berhati-hati dan meningkatkan pengawasan terhadap hewan kurban, terutama saat proses pengangkutan menuju lokasi tujuan.

“Kami mengimbau kepada pemilik hewan kurban maupun panitia kurban agar memastikan keamanan hewan selama proses pengangkutan hingga penyembelihan supaya kejadian serupa tidak terulang kembali,” tegasnya.

Video rekaman CCTV saat sapi kurban mengamuk dan masuk ke warung kopi tersebut kini ramai diperbincangkan warganet di media sosial karena dianggap menegangkan sekaligus mengejutkan.

