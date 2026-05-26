Wali Kota Singkawang Serahkan Sapi Kurban Bantuan Presiden untuk Warga Nyarumkop
Tjhai Chui Mie berharap bantuan sapi kurban dari Presiden RI ini dapat menjadi motivasi bagi para peternak lokal agar terus meningkatkan kualitas
Penulis: Widad Ardina | Editor: Maudy Asri Gita Utami
TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, SINGKAWANG - Wali Kota Tjhai Chui Mie menyerahkan bantuan kemasyarakatan berupa sapi kurban dari Presiden Republik Indonesia kepada masyarakat Kota Singkawang di Masjid Masjid Alfattah, Jalan Mencong, Kelurahan Nyarumkop, Kecamatan Singkawang Timur, Selasa 26 Mei 2026.
Penyerahan bantuan tersebut dilakukan dalam rangka menyambut Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah.
Bantuan berupa satu ekor sapi kurban itu diberikan sebagai bentuk kepedulian pemerintah kepada masyarakat sekaligus memperkuat nilai kebersamaan dan solidaritas sosial di tengah perayaan hari besar keagamaan.
Dalam sambutannya, Tjhai Chui Mie menyampaikan bahwa bantuan sapi kurban dari Presiden RI merupakan sebuah kehormatan sekaligus kebahagiaan bagi masyarakat Kota Singkawang.
Menurutnya, perhatian pemerintah pusat melalui program bantuan kemasyarakatan tersebut menjadi bukti nyata kehadiran negara di tengah masyarakat.
“Bantuan ini bukan hanya sekadar penyerahan hewan kurban, tetapi juga mencerminkan kepedulian pemerintah terhadap nilai-nilai kemanusiaan, kebersamaan, dan semangat berbagi kepada sesama,” ujarnya.
Ia menjelaskan, sapi kurban bantuan Presiden tersebut merupakan sapi jenis simental dengan bobot mencapai sekitar satu ton.
Menariknya, hewan kurban itu berasal dari peternak lokal di Kota Singkawang yang dinilai mampu memenuhi standar dan kriteria bantuan kemasyarakatan Presiden tahun 2026.
Menurutnya, hal tersebut menjadi kebanggaan tersendiri karena menunjukkan bahwa sektor peternakan lokal di Kota Singkawang terus berkembang dan mampu bersaing dalam memenuhi kebutuhan hewan kurban berkualitas.
Tjhai Chui Mie berharap bantuan sapi kurban dari Presiden RI ini dapat menjadi motivasi bagi para peternak lokal agar terus meningkatkan kualitas ternak dan mengembangkan usaha peternakan secara lebih baik ke depannya.
“Semoga ini menjadi penyemangat bagi para peternak di Kota Singkawang untuk terus berkembang dan meningkatkan kualitas ternaknya,” katanya.
Dengan adanya bantuan tersebut, diharapkan semangat gotong royong, kepedulian sosial, serta kebersamaan masyarakat dalam momentum Idul Adha semakin meningkat.
