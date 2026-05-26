Razia Knalpot Brong di Bengkayang, Polisi Tegas Tindak Pengendara Motor dan Mobil Bersuara Bising

KNALPOT RACING- Razia penertiban kendaraan bermotor yang menggunakan knalpot tidak sesuai spesifikasi teknis di sejumlah titik wilayah Kota Bengkayang, pada Selasa 26 Mei 2026.

Ringkasan Berita: Penertiban tersebut digelar oleh Satlantas Polres Bengkayang di sejumlah ruas jalan dan titik strategis di wilayah Kota Bengkayang pada Selasa, 26 Mei 2026. Razia dilakukan menyusul meningkatnya keluhan warga terkait suara kendaraan yang dinilai terlalu bising dan mengganggu ketenangan lingkungan, terutama saat malam hari ketika masyarakat sedang beristirahat.

Upaya menciptakan ketertiban lalu lintas sekaligus menjaga kenyamanan masyarakat terus dilakukan jajaran Polres Bengkayang.

Salah satunya melalui razia kendaraan bermotor yang menggunakan knalpot tidak sesuai spesifikasi teknis atau yang dikenal masyarakat sebagai knalpot brong.

Kegiatan penertiban dipimpin langsung oleh Kasat Lantas AKP Sunarli bersama personel lalu lintas.

Dalam operasi tersebut, petugas memeriksa satu per satu kendaraan roda dua yang dicurigai menggunakan knalpot racing maupun knalpot yang telah dimodifikasi sehingga menghasilkan suara keras.

Sejumlah pengendara yang terbukti menggunakan knalpot tidak standar langsung diberikan tindakan berupa tilang.

Selain penegakan hukum, aparat kepolisian juga memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai pentingnya mematuhi aturan lalu lintas dan menggunakan perlengkapan kendaraan sesuai standar pabrikan.

AKP Sunarli mengatakan, razia ini merupakan bagian dari komitmen kepolisian untuk menciptakan situasi lalu lintas yang aman, tertib, dan nyaman bagi seluruh masyarakat.

Menurutnya, penggunaan knalpot brong tidak hanya menimbulkan polusi suara, tetapi juga sering dikaitkan dengan aksi balap liar dan perilaku berkendara yang membahayakan pengguna jalan lain.

“Keluhan masyarakat terkait suara knalpot brong cukup banyak kami terima. Karena itu penertiban terus dilakukan agar ketenangan dan kenyamanan warga tetap terjaga,” ujarnya.

Ia menjelaskan, penggunaan knalpot yang tidak sesuai spesifikasi teknis merupakan bentuk pelanggaran lalu lintas yang dapat dikenakan sanksi sesuai aturan yang berlaku.

Polisi pun mengingatkan masyarakat untuk tidak melakukan modifikasi kendaraan secara sembarangan demi menghindari gangguan terhadap lingkungan sekitar.

Sementara itu, Kapolres Bengkayang AKBP Syahirul Awab menegaskan bahwa penindakan terhadap kendaraan berknalpot brong akan dilakukan secara rutin dan berkelanjutan di wilayah hukum Polres Bengkayang.

Tak hanya menyasar kendaraan roda dua, kendaraan roda empat yang menggunakan knalpot racing atau knalpot tidak sesuai standar juga akan menjadi target penertiban petugas.