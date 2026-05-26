Idul Adha 2026
Dr Ali Alhinduan Dijadwalkan Jadi Khatib Idul Adha di Masjid Raya Mujahidin Pontianak
Salat Idul Adha akan dipimpin oleh Ustaz H Mahsuf Nahyus yang merupakan imam tetap Masjid Raya Mujahidin.
Penulis: Peggy Dania | Editor: Syahroni
Ringkasan Berita:
- Masjid Raya Mujahidin Pontianak akan menggelar Salat Idul Adha 1447 Hijriah pada Rabu, 27 Mei 2026 pukul 07.00 WIB dengan tema “Internalisasi Nilai Pengorbanan dalam Keluarga Perspektif Nabi Ibrahim”, dipimpin imam Ust H Mahsuf Nahyus dan khatib Dr Ali Alhinduan.
- Panitia memperkirakan lebih dari 10 ribu jemaah akan hadir dan telah menyiapkan berbagai kebutuhan pendukung, mulai dari petugas salat, parkir, keamanan, sound system, hingga pengaturan shaf.
TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK – Masjid Raya Mujahidin Pontianak akan menggelar Salat Idul Adha 1447 Hijriah pada Rabu, 27 Mei 2026 pukul 07.00 WIB di halaman Masjid Raya Mujahidin, Pontianak.
Pelaksanaan Salat Idul Adha tahun ini mengusung tema “Internalisasi Nilai Pengorbanan dalam Keluarga Perspektif Nabi Ibrahim”.
Sekretaris Lembaga Dakwah Ibadah dan Pemakmuran Masjid (LDIPM) Yayasan Mujahidin Kalbar, Yanuar, mengatakan imam Salat Idul Adha akan dipimpin oleh Ustaz H Mahsuf Nahyus yang merupakan imam tetap Masjid Raya Mujahidin.
Sementara khutbah Idul Adha akan disampaikan oleh Dr Ali Alhinduan, dosen luar biasa Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan (FTIK) IAIN Pontianak.
“Khatib akan disampaikan oleh Dr Ali Alhinduan yang merupakan dosen luar biasa Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan (FTIK) IAIN Pontianak,” ujar Yanuar kepada Tribunpontianak.co.id, Selasa, 26 Mei 2026.
Ia menyebutkan, jumlah jemaah yang diperkirakan hadir pada pelaksanaan Salat Idul Adha tahun ini mencapai lebih dari 10 ribu orang.
Untuk mendukung kelancaran kegiatan, panitia telah melakukan berbagai persiapan, mulai dari penyiapan petugas salat dan takbir hingga pengaturan keamanan dan kenyamanan jemaah.
“Persiapan seperti biasa menyiapkan petugas salat Id dan takbir, petugas penyambut tamu VIP dan jamaah umum, petugas infak, petugas parkir dan keamanan, petugas sound system, petugas kebersihan, backdrop dan spanduk salat Id, petugas pengatur shaf salat Id, petugas dokumentasi dan perlengkapan serta lainnya yang diperlukan,” tuturnya.
Panitia juga mengimbau masyarakat untuk datang lebih awal agar pelaksanaan Salat Idul Adha dapat berjalan tertib, aman, dan khusyuk mengingat tingginya antusiasme jemaah setiap tahunnya.
Niat Salat Idul Adha
Sebagai Imam
“Ushalli sunnatan li ‘iidil adh-ha rak’ataini imaaman lillaahi ta’aalaa.”
Sebagai Makmum
“Ushalli sunnatan li ‘iidil adh-ha rak’ataini ma’muuman lillaahi ta’aalaa.”
Sendiri
“Ushalli sunnatan li ‘iidil adh-ha rak’ataini lillaahi ta’aalaa.”
