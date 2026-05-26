Hanya Salurkan 10 Ekor Sapi Kurban, Wabup Jamhuri Sebut Terbatas Dampak Kebijakan Efesiensi Anggaran

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, KETAPANG – Menjelang Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah, Pemerintah Kabupaten Ketapang kembali menyalurkan bantuan hewan kurban kepada sejumlah rumah ibadah di beberapa kecamatan, Senin 25 Mei 2026.

Penyerahan bantuan dipusatkan di Mushalla Al-Azhar, Kelurahan Sampit, Kecamatan Delta Pawan, dan dipimpin langsung Wakil Bupati Ketapang, Jamhuri Amir.

Selain Mushalla Al-Azhar, bantuan sapi kurban juga disalurkan secara simbolis kepada Masjid Babussalam Sindur di Desa Mekar Sari, Kecamatan Benua Kayong, Masjid Al Hidayah di Dusun Tanjung Perak, Kecamatan Nanga Tayap, serta Masjid Darul Muttaqin.

Dalam sambutannya, Jamhuri Amir mengatakan penyaluran hewan kurban tersebut merupakan agenda tahunan Pemerintah Kabupaten Ketapang sebagai bentuk rasa syukur sekaligus kepedulian kepada umat Muslim menjelang Idul Adha.

“Kegiatan ini menjadi bagian dari agenda tahunan Pemerintah Kabupaten Ketapang sebagai bentuk rasa syukur sekaligus kepedulian terhadap umat Muslim di Kabupaten Ketapang menjelang Hari Raya Idul Adha,” ujarnya.

Ia mengungkapkan, tahun ini pemerintah daerah hanya mampu menyalurkan 10 ekor sapi kurban akibat keterbatasan anggaran dan kebijakan efisiensi dari pemerintah pusat.

“Walaupun jumlahnya terbatas, Pemerintah Kabupaten Ketapang tetap berupaya menyalurkan bantuan sapi kurban pada Idul Adha tahun ini,” katanya.

Menurutnya, pemerintah daerah saat ini tetap berfokus menghadirkan kesejahteraan bagi masyarakat meski pembangunan belum sepenuhnya dirasakan secara maksimal.

“Niat kami tidak lain adalah fokus mengabdi kepada masyarakat dan negara selama masa pemerintahan ini. Kami mohon maaf apabila pembangunan belum banyak dirasakan masyarakat karena masih belum maksimal. InsyaAllah kami ingin terus berupaya mensejahterakan masyarakat Kabupaten Ketapang,” ucapnya.

Jamhuri menambahkan, Pemkab Ketapang akan terus menghadirkan berbagai terobosan baru, termasuk mendorong perusahaan-perusahaan yang beroperasi di daerah tersebut agar turut membantu masyarakat melalui program Corporate Social Responsibility (CSR).

“Mudah-mudahan ke depan anggaran kembali normal sehingga Pemerintah Kabupaten Ketapang dapat berbuat lebih banyak lagi untuk masyarakat,” harapnya.

Sementara itu, pengurus Mushalla Al-Azhar menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih atas bantuan hewan kurban dari Pemerintah Kabupaten Ketapang.

Turut mendampingi Wakil Bupati Ketapang dalam kegiatan tersebut sejumlah asisten, kepala perangkat daerah, Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat, serta jajaran terkait lainnya.

Syarat Hewan Kurban

1. Harus hewan ternak, yaitu kambing, domba, sapi, kerbau, dan unta

2. Harus mencapai usia minimal yang telah ditentukan oleh syariat.

- Syarat usia unta minimal berumur 5 tahun dan telah masuk tahun ke-6.

- Syarat usia sapi minimal berumur 2 tahun dan telah masuk tahun ke-3.

- Syarat usia domba usia 1 tahun atau minimal berumur 6 bulan bagi yang sulit mendapatkan domba yang berumur 1 tahun

- Syarat usia kambing minimal berumur 1 tahun dan telah masuk tahun ke-2.

3. Harus sehat, tidak cacat, dan tidak berpenyakit.

