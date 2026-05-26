Gagalkan Tawuran 3 Geng Remaja di Kubu Raya, Polisi Amankan 22 Pemuda dan Senjata Tajam

Ringkasan Berita: Orangtua adalah pendidik utama. Kami memohon dengan sangat kepada para orang tua agar selalu mengawasi anak-anaknya.

Tolong cek dengan siapa mereka bergaul dan apa yang mereka lakukan di media sosial.

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, KUBU RAYA - Kepolisian Resor (Polres) Kubu Raya bersama masyarakat berhasil menggagalkan aksi tawuran antarkelompok remaja yang nyaris pecah di Gang Perintis, Jalan Adi Sucipto, Desa Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya, Selasa 26 Mei 2026.

Sebanyak 22 remaja beserta sejumlah senjata tajam berhasil diamankan sebelum bentrokan berdarah terjadi.

Keberhasilan pencegahan aksi jalanan ini menjadi bukti sinergi antara kepolisian dan masyarakat melalui pemanfaatan layanan darurat Call Center 110.

Dari lokasi kejadian, polisi bersama warga menyita dua bilah senjata tajam jenis celurit dan arit, serta delapan unit sepeda motor yang digunakan para pelaku untuk menuju titik lokasi bentrokan.

Saling Tantang di Media Sosial

Berdasarkan pendalaman intensif pihak kepolisian, insiden ini dipicu oleh kesalahpahaman di media sosial Instagram.

Tiga kelompok geng remaja, yakni Allstar KPE JR, Tarakan 18, dan Barat Happy, terlibat saling tantang hingga akhirnya sepakat menggelar aksi tawuran di Jalan Perintis pada Minggu dini hari sekitar pukul 02.00 WIB.

Setibanya di lokasi, puluhan remaja ini sempat melakukan aksi saling lempar menggunakan batu dan benda keras lainnya.

Aksi anarkis tersebut langsung mengusik ketenangan warga sekitar dan menciptakan situasi mencekam di kawasan pemukiman penduduk.

Melihat situasi yang tidak kondusif, warga Gang Perintis bergerak cepat membubarkan massa dan langsung menghubungi Call Center 110 Polres Kubu Raya.

Merespons laporan tersebut, Polres Kubu Raya segera berkoordinasi dengan Polsek Sungai Raya untuk mengepung dan mengamankan para pelaku di TKP agar peristiwa itu tidak merenggut korban jiwa.

Peringatan Keras Kepolisian

Kapolres Kubu Raya, AKBP Kadek Ary Mahardika, melalui Kasubsie Penmas Polres Kubu Raya, Aiptu Ade, menegaskan bahwa kepolisian tidak akan memberikan toleransi terhadap aksi premanisme jalanan yang melibatkan anak di bawah umur.

"Kami mengapresiasi kepedulian warga yang langsung melapor melalui Call Center 110. Ini adalah bentuk kolaborasi nyata dalam menjaga kamtibmas. Namun, di sisi lain, kami sangat menyayangkan kejadian ini. Ini menjadi alarm keras bagi kita semua," ujar Ade dalam keterangannya, Selasa 26 Mei 2026.

Ade juga memberikan pesan menohok mengenai peran orang tua yang dinilai kerap abai terhadap aktivitas luar rumah anak-anak mereka, terutama pada jam-jam rawan.