KPPAD Kalbar Soroti Kasus Dugaan Penganiayaan Anak di Singkawang, Minta Korban Didampingi Maksimal

SOROTI KASUS - Ketua KPPAD Kalimantan Barat, Tumbur Manalu, menyoroti kasus dugaan perdagangan bayi yang melibatkan jaringan Singkawang-Jakarta, Minggu 24 Mei 2026. Komisi Perlindungan dan Pengawasan Anak Daerah (KPPAD) Kalimantan Barat menyampaikan keprihatinan atas kasus dugaan penganiayaan yang dialami seorang anak berinisial W di Kota Singkawang.

Ringkasan Berita: KPPAD Kalbar menyampaikan keprihatinan atas kasus dugaan penganiayaan anak di Singkawang dan meminta pemerintah daerah memberikan pendampingan maksimal bagi korban.

KPPAD juga mendorong koordinasi lintas instansi, perlindungan hak anak dalam proses hukum, serta peningkatan pengawasan orang tua dan peran sekolah.

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Komisi Perlindungan dan Pengawasan Anak Daerah (KPPAD) Kalimantan Barat menyampaikan keprihatinan atas kasus dugaan penganiayaan yang dialami seorang anak berinisial W di Kota Singkawang.

Ketua Komisi Perlindungan dan Pengawasan Anak Daerah Kalimantan Barat, Tumbur Manalu mengatakan pihaknya berharap pemerintah daerah melalui dinas terkait dapat memberikan pendampingan secara maksimal kepada korban.

“Atas nama lembaga KPPAD Kalbar menyampaikan turut prihatin kepada keluarga korban anak atas nama W atas peristiwa yang dialami anak dan berharap Pemerintah Singkawang melalui Dinas Sosial dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Singkawang membantu proses pengobatan dan pemulihan korban,” ujarnya kepada tribunpontianak.co.id, Selasa 26 Mei 2026.

Ia menuturkan kasus tersebut masuk dalam kategori perlindungan khusus anak sebagaimana diatur dalam Pasal 59 serta Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2021 tentang Perlindungan Khusus Anak.

• Viral Bocah SMP di Singkawang Pukul Teman Pakai Palu, Kuasa Hukum Upayakan Diversi

“Perlindungan khusus yang harus dilakukan dengan cepat, terintegrasi dan komprehensif serta memberikan bantuan sosial,” katanya.

Selain itu, ia juga meminta Polres Singkawang khususnya Unit PPA untuk melakukan koordinasi intensif dengan instansi maupun lembaga terkait dalam penanganan perkara tersebut.

Menurutnya, penanganan kasus tetap harus memperhatikan hak-hak anak yang berhadapan dengan hukum, baik pelaku anak, korban maupun saksi sesuai ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA).

Tumbur juga mengimbau para orang tua agar meningkatkan pengawasan terhadap anak, khususnya saat bermain game.

“Himbauan kepada orang tua untuk lebih meningkatkan pengawasan dalam anak bermain game serta orang tua dapat membangun komunikasi yang baik dengan anak supaya anak bisa cerita tentang apa yang dialaminya. Sehingga orang tua mampu memberikan pendampingan atas cerita curhatan anak-anaknya,” ucapnya.

Ia menambahkan, sekolah juga diminta meningkatkan peran guru BK dan wali kelas agar dapat menjadi tempat curhat yang nyaman bagi siswa.

Selain itu, pihak sekolah diharapkan membangun komunikasi yang baik dengan orang tua terhadap anak-anak yang memerlukan perhatian khusus serta menciptakan lingkungan sekolah yang ramah dan aman bagi anak.

Kronologi Lengkap

Kanit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Satreskrim Polres Singkawang, Ipda Wijaya Rahmadinata, menyampaikan dari hasil pemeriksaan kronologi kejadian bermula dari perkelahian antara pelaku dan korban yang terjadi pada bulan April lalu.

"Dalam perkelahian tersebut, pelaku mengalami patah tulang tangan. Dari situlah muncul rasa dendam dari pelaku," katanya saat ditemui TribunPontianak.co.id di Mapolres Singkawang pada Sabtu 23 Mei 2026 malam.

Kemudian pada 15 Mei, pelaku merencanakan penganiayaan terhadap korban dengan membawa palu atau tukul yang disembunyikan di dalam sweter.

"Palu tersebut dibawa langsung dari rumah dan memang dipersiapkan untuk memukul korban," ungkapnya.