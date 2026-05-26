Kapolres AKBP Sudarsono Pimpin Sertijab dan Lepas Personel Purna Tugas dengan Penuh Penghormatan

PIMPIN SERTIJAB - Kapolres Sanggau, AKBP Sudarsono, SIK, MSi Pimpin Sertijab) Kabag, Kasat, Kasi dan Kapolsek jajaran Polres Sanggau yang dirangkaikan dengan Wisuda Purnabhakti personel Polri di Halaman Mapolres Sekadau, Senin 25 Mei 2026. Prosesi berlangsung penuh khidmat sebagai bentuk penghormatan terhadap dinamika organisasi dan pengabdian personel Polri.

Ringkasan Berita: Wisuda purnabhakti ini merupakan simbol penghormatan institusi kepada anggota Polri yang telah mengabdikan diri bagi bangsa dan negara.

Masa pensiun bukan akhir pengabdian, namun awal untuk terus berkarya di tengah masyarakat

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, SANGGAU - Suasana khidmat menyelimuti Halaman Mapolres Sanggau, Jalan Jenderal Sudirman, Kelurahan Beringin, Kecamatan Kapuas, Kabupaten Sanggau, Senin pagi 25 Mei 2026.

Di lokasi tersebut digelar Upacara Serah Terima Jabatan (Sertijab) Kabag, Kasat, Kasi dan Kapolsek jajaran Polres Sanggau yang dirangkaikan dengan Wisuda Purnabhakti personel Polri.

Upacara yang dimulai sekitar pukul 08.00 WIB itu dipimpin langsung Kapolres Sanggau, AKBP Sudarsono SIK, MSi selaku Inspektur Upacara.

Sementara Perwira Upacara dipercayakan kepada Kasubbag Dalpers Bag SDM Polres Sanggau AKP Narsin, A.Md, dan Komandan Upacara dijabat Ipda Ade Sopiandi, S.H.

Kegiatan tersebut turut dihadiri para Pejabat Utama Polres Sanggau, Kapolsek jajaran, personel Polres Sanggau serta anggota Bhayangkari.

Dalam pelaksanaan sertijab tersebut, sejumlah pejabat resmi berganti posisi berdasarkan Keputusan Kapolda Kalbar Nomor KEP/180/V/2026 dan KEP/179/V/2026 tertanggal 6 Mei 2026. Pergantian jabatan dilakukan sebagai bagian dari penyegaran organisasi dan pembinaan karier di lingkungan Polri.

AKP Gunawan Carda yang sebelumnya menjabat Kasubbag Binkar Bag SDM Polres Sanggau kini dipercaya mengemban amanah baru sebagai Ps. Kabag SDM Polres Sanggau. Selain itu, jabatan Kasat Resnarkoba Polres Sanggau resmi diserahterimakan dari IPTU Eko Aprianto, S. Sos kepada IPTU Robianto, S.H.

Pada kesempatan yang sama, jabatan Kasat Intelkam Polres Sanggau diserahterimakan dari AKP Junaifi, S.H kepada AKP Suprianto, S.H. Sementara jabatan Kasat Reskrim Polres Sanggau kini diemban AKP Anuar Syarifudin, S.H., S.I.K menggantikan AKP Fariz Kautsar Rahmadhani, S.Tr.K., S.I.K., M.A.

Rotasi jabatan juga terjadi pada posisi Kasat Binmas Polres Sanggau dari IPTU Trisna Mauludi kepada IPTU Sugianto. Sedangkan jabatan Kapolsek Mukok diserahterimakan dari AKP Ambril, S.H., M.A.P kepada IPTU Firman S.

Selanjutnya, jabatan Kapolsek Parindu yang sebelumnya dijabat IPDA Nasarius Ling, S.H., M.Sos kini dipercayakan kepada AKP Sutono.

Jabatan Kapolsek Tayan Hulu juga berganti dari IPTU H. Pintor Hutajulu kepada IPTU Trisna Mauludi.

Selain itu, jabatan Kapolsek Tayan Hilir kini resmi dijabat IPTU Dr. Kusdarwanto, S.H., M.H. Pergantian sejumlah pejabat tersebut diharapkan mampu memperkuat pelaksanaan tugas Kepolisian di wilayah hukum Polres Sanggau.

Dalam amanatnya, Kapolres Sanggau AKBP Sudarsono, SIK, MSi menegaskan bahwa mutasi dan rotasi jabatan merupakan bagian dari dinamika organisasi Polri yang bertujuan meningkatkan profesionalisme dan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

“Serah terima jabatan merupakan bagian dari proses kaderisasi dan pembinaan organisasi. Pergantian jabatan bukan sesuatu yang istimewa, melainkan kebutuhan organisasi untuk menjawab tantangan tugas yang terus berkembang,” ungkapnya.