Kemenkum Kalbar Tinjau Langsung Potensi Indikasi Geografis Madu Kelulut di Desa Medan Mas

MENEMPUH PERJALANAN - Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Barat, Jonny Pesta Simamora, bersama Kepala Divisi Pelayanan Hukum, Farida Wahid, jajaran Kanwil Kemenkum Kalbar, serta perwakilan Bapperida Provinsi Kalimantan Barat, menempuh perjalanan panjang menuju Desa Medan Mas, Kecamatan Batu Ampar, Kabupaten Kubu Raya, Jumat (22/5).

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, KUBU RAYA - Berbekal semangat dan komitmen penuh terhadap perlindungan potensi unggulan daerah, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Barat, Jonny Pesta Simamora, bersama Kepala Divisi Pelayanan Hukum, Farida Wahid, jajaran Kanwil Kemenkum Kalbar, serta perwakilan Bapperida Provinsi Kalimantan Barat, menempuh perjalanan panjang menuju Desa Medan Mas, Kecamatan Batu Ampar, Kabupaten Kubu Raya.

Perjalanan itu bukan perjalanan biasa, rombongan harus menyeberangi perairan selama kurang lebih dua jam menggunakan speedboat, dilanjutkan satu jam menggunakan sepeda motor, demi menjangkau sentra budidaya Madu Kelulut yang menyimpan potensi besar sebagai produk Indikasi Geografis (IG) unggulan Kalimantan Barat, Jumat (22/5).

Di hadapan para petani, penggiat madu kelulut, dan masyarakat Desa Medan Mas, Jonny Pesta Simamora menegaskan urgensi pendaftaran Indikasi Geografis bagi Madu Kelulut Kubu Raya.

"Produk madu kelulut serupa dari negara lain telah lebih dahulu dikenal di pasar internasional. Jika kita tidak segera melindungi kekhasan Madu Kelulut Kubu Raya melalui Indikasi Geografis, kita berisiko kehilangan identitas produk yang sesungguhnya lahir dari tangan petani kita sendiri. Dengan status IG, produk ini akan memiliki identitas resmi, jaminan orisinalitas, dan peluang nilai jual yang jauh lebih tinggi seperti halnya pala dari Pulau Siau yang mampu menembus pasar ekspor karena kekhasannya diakui," tegas Jonny Pesta Simamora.

Jonny juga menekankan bahwa kehadiran Kanwil Kemenkum Kalbar bukan sekadar kunjungan seremonial, melainkan wujud pendampingan nyata mulai dari proses pengusulan hingga diperolehnya sertifikat IG resmi dari Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual.

Setibanya di lokasi, rombongan meninjau langsung lahan produksi, mengamati pengelolaan stup lebah kelulut, dan bahkan mencicipi langsung madu hasil produksi masyarakat.

Hasilnya mengesankan, Madu Kelulut Desa Medan Mas memiliki cita rasa, aroma, dan tingkat keasaman yang khas, yang tidak terlepas dari kondisi lingkungan uniknya: kawasan mangrove, gambut, dan vegetasi pesisir khas Kalimantan Barat dengan tanaman bakau dan api-api sebagai sumber nektar alami lebah kelulut.

Kepala Divisi Pelayanan Hukum mengungkapkan bahwa Madu Kelulut merupakan salah satu potensi IG unggulan Kalimantan Barat dengan prospek besar, mengingat jumlah produsennya yang cukup banyak dan kapasitas produksi yang mencapai sekitar 200 kilogram per bulan.

Penggiat madu kelulut, Saiful, mengungkapkan bahwa budidaya madu kelulut di Kecamatan Batu Ampar telah berkembang sejak 2013 dan menjadi salah satu yang tertua di Kalimantan Barat, dengan wilayah budidaya membentang dari Sungai Limau hingga Tanjung Harapan.

Sementara perwakilan petani, Rusdi, menuturkan bahwa kelompok budidaya di Desa Medan Mas dirintis pada 2016 oleh sekitar 15 orang anggota termasuk petani perempuan yang sempat melewati masa vakum akibat rendahnya minat pasar, namun terus bertahan dan berkembang secara otodidak.

Perwakilan Bapperida Provinsi Kalbar, Rizeky, menyampaikan bahwa penelitian IG terus berjalan dengan pengambilan 27 sampel madu dari tiga lokasi berbeda untuk diuji melalui 9 parameter laboratorium, berkolaborasi dengan Fakultas Kehutanan Universitas Tanjungpura.

Dokumen deskripsi IG ditargetkan rampung paling lambat akhir Juni 2026.

Sebagai tindak lanjut, Kanwil Kemenkum Kalbar juga mendorong percepatan pengesahan Masyarakat Perlindungan Indikasi Geografis (MPIG) oleh Bupati Kubu Raya sebagai lembaga yang akan menjaga mutu, kualitas, dan keberlanjutan produk Madu Kelulut Kubu Raya pascapendaftaran IG.

Seluruh pihak dari Kanwil Kemenkum Kalbar, Bapperida, pemerintah desa, hingga para petani menyatakan kesiapan untuk terus bersinergi demi mewujudkan pengakuan resmi IG Madu Kelulut Kubu Raya secepatnya. (*)