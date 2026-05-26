‎Vany Ayu Apriyanti Berhasil Lolos UTBK, Pilihan Kedua Justru Jadi Jalan Masa Depan

TUNJUKKAN HASIL - Vany Ayu Apriyanti (kiri) didampingi adik dan sang ibu, Sumi, menunjukkan hasil kelulusan jalur Ujian Tulis Berbasis Komputer (UTBK) di Prodi Pendidikan Bahasa Mandarin Universitas Tanjungpura, Senin 25 Mei 2026. Keberhasilan tersebut disambut haru dan bangga oleh keluarga setelah perjuangan mengikuti proses seleksi akhirnya membuahkan hasil

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, KAYONG UTARA - Kabar membanggakan datang dari SMK Negeri 1 Teluk Batang. Salah satu siswinya, Vany Ayu Apriyanti, berhasil lolos seleksi masuk perguruan tinggi melalui jalur Ujian Tulis Berbasis Komputer (UTBK) di Universitas Tanjungpura.

Vany dinyatakan diterima di Program Studi Pendidikan Bahasa Mandarin setelah mengikuti rangkaian tes yang dilaksanakan di Politeknik Negeri Ketapang (Politap) beberapa waktu lalu.

Saat mendaftar UTBK, Vany memilih beberapa jurusan di Untan. Pilihan pertamanya adalah Pendidikan Guru Sekolah Dasar (PGSD), kemudian Pendidikan Bahasa Mandarin, Administrasi Perkantoran, dan Kearsipan.

Selama mengikuti UTBK, Vany mengaku menghadapi sejumlah soal yang cukup menantang.

Meski begitu, ia tetap berusaha mengerjakan seluruh materi ujian dengan maksimal.‎

‎"Tesnya lumayan menantang sih, ada bagian yang susah tapi ada yang lancar juga," ujarnya saat dikonfirmasi Tribunpontianak.co.id, Senin 25 Mei 2026.

‎Saat melihat hasil pengumuman kelulusan jalur UTBK, Vany mengaku sempat tidak percaya karena namanya dinyatakan lolos di Prodi Pendidikan Bahasa Mandarin Untan.

‎Rasa haru, lega, dan bahagia pun bercampur menjadi satu setelah perjuangannya selama mengikuti seleksi akhirnya membuahkan hasil.

‎"Alhamdulillah, Vany lolos di Prodi Pendidikan Bahasa Mandarin di Untan. Perasaannya campur aduk, ada kagetnya, ada senangnya sama ada leganya juga akhirnya perjuangan nda sia-sia," katanya.

‎Ia bahkan sempat tidak percaya ketika pertama kali melihat hasil pengumuman di layar.

‎"Sempat nggak percaya pas pertama lihat layarnya," tambahnya.

‎Ke depan, Vany berharap mampu cepat beradaptasi dengan jurusan yang dipilihnya dan terus berprestasi selama menjalani perkuliahan.

‎"harapan nya Semoga vany bisa cepet adaptasi sama bahasanya, tetep bisa berprestasi, dan siapa tahu lewat jurusan ini jalan vany malah lebih luas ke depannya," ungkapnya.

‎Sementara itu, ibu Vany, Sumi, mengaku merasa bangga dan terharu atas keberhasilan anak keduanya yang berhasil lolos seleksi masuk perguruan tinggi melalui jalur UTBK di Untan.

‎Sebagai orang tua, dirinya mengaku hanya bisa memberikan dukungan dan doa agar seluruh proses pendidikan anaknya dapat berjalan lancar.

‎"Cukup senang dan bangga lah setelah melihat hasil ini, saya sebagai orang tua cuman bisa membantu mendoakan saja agar semuanya berjalan lancar," jelasnya.

‎Sumi juga berpesan agar sang anak tetap menjaga diri dan fokus menjalani pendidikan selama merantau untuk kuliah.

‎Ia berharap Vany dapat menjalani masa perkuliahan dengan sungguh-sungguh tanpa melupakan kewajiban sebagai seorang pelajar maupun ibadah.

‎"Yang penting Vany harus jaga diri baik-baik di sana, jangan ninggalin ibadah, rajin belajar dan harus serius tapi tetep enjoy jalanin kuliahnya," pesannya.

Tahapan Setelah Lolos SNBT?

Setelah dinyatakan lolos, ratusan ribu peserta wajib mengunduh dan mencetak sertifikat UTBK 2026.

Dokumen tersebut dibutuhkan untuk melakukan daftar ulang di perguruan tinggi negeri yang menerima peserta.

Peserta dianjurkan untuk secepatnya mengunduh sertifikat UTBK 2026. Hal ini karena sertifikat UTBK 2026 hanya bisa dicetak selama masa periode 2 Juni-31 Juli 2026.

Berikut ini cara cetak sertifikat UTBK 2026:

Buka portal resmi SNPMB di https://portal.snpmb.id/

Klik “Masuk” di pojok kanan atas

Login dengan email dan password akun SNPMB yang telah didaftarkan

Lalu, pilih menu “Pendaftaran UTBK SNBT”

Klik bagian “Sertifikat UTBK”

Selanjutnya, klik “Unduh Sertifikat Hasil” untuk menyimpan dokumen.

File secara otomatis akan tersimpan dalam bentuk PDF di perangkat Anda.

Pastikan bahwa file tersimpan dengan baik agar mudah saat penggunaan daftar ulang.

Adapun proses dan jadwal pendaftaran ulang biasanya berbeda untuk masing-masing perguruan tinggi.

Oleh karena itu, peserta yang lolos UTBK SNBT 2026 disarankan untuk mengecek laman resmi perguruan tinggi terkait.

