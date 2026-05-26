Perusahaan Kelapa Sawit di Melawi Komitmen Antisipasi El Nino, Siapkan Sarana dan SDM Cegah Karhutla

PERTEMUAN - Perwakilan Perusahaan Perkebunan Sawit di Kabupaten Melawi saat pertemuan Senin 25 Mei 2026. Dalam pertemuan itu dihadiri diantaranya PT Sinar Dinamika Kapuas, PT Rafi Kamajaya Abadi, PT Citra Mahkota dan PT Palma Adinusa Lestari.

Ringkasan Berita: Sejumlah perusahaan perkebunan sawit di Kabupaten Melawi bersama DLH menyatakan komitmen mencegah dampak El Nino dan karhutla melalui penguatan sarana pemadaman, teknologi deteksi dini, patroli drone, hingga pembentukan tim tanggap bencana.

Perusahaan juga mendukung kebijakan zero burning policy serta mengintegrasikan sistem pemantauan hotspot dengan pusat komando penanggulangan bencana daerah guna mempercepat penanganan potensi kebakaran hutan dan lahan.

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, MELAWI – Sejumlah perusahaan perkebunan kelapa sawit di Kabupaten Melawi menegaskan komitmen bersama untuk mengantisipasi dampak bencana alam akibat fenomena El Nino yang berpotensi memicu kebakaran hutan dan lahan (karhutla), dalam sebuah pertemuan yang digelar di Kopi Koe Kabupaten Melawi pada Selasa , 26 Mei 2026.

Pertemuan tersebut dinisiasi dan diselenggarakan oleh Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Melawi.

Pertemuan dihadiri oleh Sdr. Adrianus Metro Thina S. I. P.., Map selaku perwakilan dinas lingkungan hidup, sejumlah perusahaan yang beroperasi di wilayah Melawi, di antaranya PT Sinar Dinamika Kapuas, PT Rafi Kamajaya Abadi, PT Citra Mahkota, dan PT Palma Adinusa Lestari.

Dalam pernyataan sikap bersama, perusahaan menyatakan siap bersinergi dengan pemerintah dan masyarakat dalam mencegah dampak El Nino melalui penguatan sarana, prasarana, teknologi pemadaman, hingga penyediaan sumber daya manusia (SDM) yang memadai.

Selain itu, perusahaan juga berkomitmen mengintegrasikan sistem deteksi dini milik perusahaan dengan pusat komando penanggulangan bencana daerah di Kabupaten Melawi.

Langkah ini dilakukan guna mempercepat respons terhadap potensi kebakaran hutan dan lahan.

Tak hanya itu, seluruh pihak menyatakan dukungan terhadap kebijakan tanpa bakar (zero burning policy) dalam seluruh rantai pasok dan operasional perusahaan, termasuk mengambil tindakan tegas terhadap pihak atau mitra yang melanggar ketentuan tersebut.

Perwakilan DLH Kabupaten Melawi dalam kesempatan itu menyampaikan bahwa pemerintah pusat telah menerbitkan surat edaran kepada perusahaan terkait kesiapsiagaan menghadapi ancaman El Nino, khususnya di Kabupaten Melawi yang memiliki kawasan perkebunan dan kehutanan cukup luas.

DLH Kabupaten Melawi juga mengapresiasi langkah sejumlah perusahaan yang telah mulai mempersiapkan sarana pendukung, teknologi pemantauan, embung hingga personel khusus penanganan karhutla.

“Kami berharap alat-alat yang masih dalam proses pengadaan dapat segera dipenuhi sehingga kedepan Kabupaten Melawi benar-benar siap, baik dari sisi peralatan maupun SDM yang kompeten,” disampaikan dalam pertemuan tersebut.

Sementara itu, perwakilan PT Citra Mahkota (CSM) menjelaskan pihak perusahaan telah membentuk struktur tim tanggap karhutla yang terdiri dari beberapa regu, dengan masing-masing regu beranggotakan sekitar 15 orang.

Perusahaan juga memanfaatkan teknologi pemantauan titik panas (hotspot) melalui sistem TEWS dan Wireless Sensor Network (WSN) untuk mendeteksi potensi kebakaran secara dini.

Selain itu, drone juga digunakan untuk patroli pemantauan area rawan kebakaran.

Sebagai penguatan sarana pemadaman, perusahaan mengaku telah membuat embung, menara pemantau api dan memesan puluhan unit pompa air bertekanan tinggi, tangki portable, serta perlengkapan pendukung lainnya untuk menghadapi risiko karhutla saat musim kemarau panjang.

Di sisi lain, PT Palma Adinusa Lestari juga menyatakan telah membentuk tim patroli tanggap bencana yang bertugas melakukan pemantauan dan penanganan kebakaran di wilayah perusahaan.