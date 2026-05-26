Kisah Penjual Bungkus Ketupat Janur di Landak, Jual Setahun Sekali Perikat 10 Rb, Pelepah 12 Rb

KETUPAT - Seorang penjual ketupat jelang Idul Adha di Pasar Ngabang, Kabupaten Landak pada Senin 25 Mei 2026. Per ketupat dijual dengan harga Rp 1000 per 10 ikat.

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, LANDAK – Menjelang Hari Raya Idul Adha, penjual bungkus ketupat dari janur daun kelapa mulai ramai bermunculan di kawasan Pasar Sayur Ngabang, Kabupaten Landak.

Kehadiran pedagang musiman ini menjadi pemandangan khas menjelang hari besar keagamaan.

Warga pun mulai berburu bungkus ketupat untuk persiapan memasak hidangan khas Idul Adha bersama keluarga.

Salah seorang penjual bungkus ketupat, Reza, mengaku baru mulai berjualan pada Senin 25 Mei 2026, pagi di kawasan Pasar Rakyat Ngabang.

“Baru hari ini jualnya, mulai pagi tadi,” ujarnya.

Menurut Reza, dirinya bukan pedagang tetap. Ia hanya berjualan bungkus ketupat setiap menjelang Idul Adha karena permintaan masyarakat meningkat cukup tinggi.

“Setahun sekali saja jual beginian. Tahun lalu juga jual,” katanya.

Bungkus ketupat yang dijual merupakan ketupat lipat tradisional berbahan pelepah daun kelapa. Reza mengaku hanya membantu menjualkan milik warga yang membuat anyaman ketupat tersebut.

“Yang bikin orang sana, kami bawa ke sini. Ada juga yang titip jual,” ungkapnya.

Ia menjelaskan, pelepah ketupat yang belum dianyam dijual Rp10 ribu untuk 12 buah. Sementara bungkus ketupat yang sudah jadi dan siap diisi beras dijual Rp10 ribu per ikat dengan isi 10 buah.

“Kalau yang sudah jadi satu ikat isi 10 harganya Rp10 ribu. Kalau yang belum jadi, pelepahnya isi 12 juga Rp10 ribu,” jelasnya.

Menurutnya, harga tersebut masih sama seperti tahun lalu dan belum mengalami kenaikan menjelang Idul Adha.

Meski baru mulai berjualan, Reza memperkirakan penjualan akan meningkat drastis pada H-1 Idul Adha. Biasanya masyarakat membeli dalam jumlah lebih banyak sehari sebelum hari raya.

“Hari paling ramai biasanya besok, H-1 Idul Adha,” katanya.

Saat memasuki puncak persiapan Idul Adha, penjualan bungkus ketupat di lapaknya bahkan bisa mencapai sekitar 1.000 ikat dalam sehari.