Idul Adha 2026

Kisah Penjual Bungkus Ketupat Janur di Landak, Jual Setahun Sekali Perikat 10 Rb, Pelepah 12 Rb

Menjelang Hari Raya Idul Adha, penjual bungkus ketupat dari janur daun kelapa mulai ramai bermunculan di kawasan Pasar Sayur Ngabang

Tayang:
Penulis: Alfon Pardosi | Editor: Madrosid
zoom-inlihat foto Kisah Penjual Bungkus Ketupat Janur di Landak, Jual Setahun Sekali Perikat 10 Rb, Pelepah 12 Rb
TRIBUN PONTIANAK/ISTIMEWA/Alfon Pardosi
KETUPAT - Seorang penjual ketupat jelang Idul Adha di Pasar Ngabang, Kabupaten Landak pada Senin 25 Mei 2026. Per ketupat dijual dengan harga Rp 1000 per 10 ikat. 

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, LANDAK – Menjelang Hari Raya Idul Adha, penjual bungkus ketupat dari janur daun kelapa mulai ramai bermunculan di kawasan Pasar Sayur Ngabang, Kabupaten Landak

Kehadiran pedagang musiman ini menjadi pemandangan khas menjelang hari besar keagamaan.

Warga pun mulai berburu bungkus ketupat untuk persiapan memasak hidangan khas Idul Adha bersama keluarga.

Salah seorang penjual bungkus ketupat, Reza, mengaku baru mulai berjualan pada Senin 25 Mei 2026, pagi di kawasan Pasar Rakyat Ngabang.

“Baru hari ini jualnya, mulai pagi tadi,” ujarnya.

Menurut Reza, dirinya bukan pedagang tetap. Ia hanya berjualan bungkus ketupat setiap menjelang Idul Adha karena permintaan masyarakat meningkat cukup tinggi.

Baca juga: Jelang Idul Adha, Segini Harga Cabai di Ngabang Landak

“Setahun sekali saja jual beginian. Tahun lalu juga jual,” katanya.

Bungkus ketupat yang dijual merupakan ketupat lipat tradisional berbahan pelepah daun kelapa. Reza mengaku hanya membantu menjualkan milik warga yang membuat anyaman ketupat tersebut.

“Yang bikin orang sana, kami bawa ke sini. Ada juga yang titip jual,” ungkapnya.

Ia menjelaskan, pelepah ketupat yang belum dianyam dijual Rp10 ribu untuk 12 buah. Sementara bungkus ketupat yang sudah jadi dan siap diisi beras dijual Rp10 ribu per ikat dengan isi 10 buah.

“Kalau yang sudah jadi satu ikat isi 10 harganya Rp10 ribu. Kalau yang belum jadi, pelepahnya isi 12 juga Rp10 ribu,” jelasnya.

Menurutnya, harga tersebut masih sama seperti tahun lalu dan belum mengalami kenaikan menjelang Idul Adha.

Meski baru mulai berjualan, Reza memperkirakan penjualan akan meningkat drastis pada H-1 Idul Adha. Biasanya masyarakat membeli dalam jumlah lebih banyak sehari sebelum hari raya.

“Hari paling ramai biasanya besok, H-1 Idul Adha,” katanya.

Saat memasuki puncak persiapan Idul Adha, penjualan bungkus ketupat di lapaknya bahkan bisa mencapai sekitar 1.000 ikat dalam sehari.

Halaman 1/2
12
Tags
Penjual Bungkus Ketupa Janur
Jual Setahun Sekali
Perikat Rp 10 Ribu
Perang ketupat
Ketupat
Ketupat Janur Idul Adha
Kisah Penjual Bungkus Ketupat Janur
Kalbar
Landak
Rekomendasi untuk Anda
Berita Terkait: #Idul Adha 2026
Video Pilihan
Motif Pembunuhan Wanita yang Jasadnya Dilempar dari Atas Tol Bogor, Sakit Hati Bahas Orangtua
Motif Pembunuhan Wanita yang Jasadnya Dilempar dari Atas Tol Bogor, Sakit Hati Bahas Orangtua
Ikuti kami di
KOMENTAR

Berita Terkini

Berita Populer

© 2026 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved
About Us
Help
Privacy Policy
Pedoman Media Siber
Terms of Use
Contact Us
Redaksi
Info iklan