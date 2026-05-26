Sekadau Sukses Deklarasi ODF, Bukti Komitmen Wujudkan Lingkungan Sehat Tidak BAB Sembarangan

ODF - Kepala Dinkes PP dan KB Kabupaten Sekadau, Henry Alpius menyebut Kabupaten Sekadau menjadi daerah pertama di Kalimantan Barat yang berhasil mendeklarasikan status Open Defecation Free (ODF) atau stop buang air besar sembarangan. Saat ini, 94 desa di Sekadau telah menerapkan ODF tertutup.

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, SEKADAU – Kabupaten Sekadau mencatat sejarah sebagai kabupaten pertama di Kalimantan Barat yang berhasil mendeklarasikan status Open Defecation Free (ODF) atau stop buang air besar sembarangan di tingkat kabupaten.

Keberhasilan tersebut disampaikan Kepala Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (Dinkes PP dan KB) Kabupaten Sekadau, Henry Alpius, Senin 25 Mei 2026.

Menurut Henry, capaian ini merupakan hasil kerja sama seluruh elemen masyarakat, mulai dari pemerintah daerah, tenaga kesehatan, tokoh agama, tokoh masyarakat hingga berbagai lembaga yang turut mendukung program sanitasi sehat.

“Kabupaten Sekadau menjadi satu-satunya kabupaten di Provinsi Kalimantan Barat yang sudah ODF tingkat kabupaten dan menjadi yang pertama,” ujarnya.

Ia menjelaskan, keberhasilan program ODF tidak terlepas dari meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga kebersihan lingkungan demi kesehatan bersama.

Menurutnya, lingkungan yang sehat menjadi faktor utama dalam menciptakan masyarakat yang sehat dan produktif. Karena itu, perilaku buang air besar sembarangan harus dihentikan agar kualitas hidup masyarakat semakin baik.

“Kalau masyarakat ingin sehat dan produktif, maka lingkungannya harus sehat terlebih dahulu,” katanya.

Henry menyebutkan, saat ini seluruh desa di Kabupaten Sekadau telah menerapkan ODF tertutup. Sebanyak 94 desa dinyatakan bebas dari praktik buang air besar sembarangan.

“Setidaknya sekarang sudah tidak ada lagi ODF terbuka. Seratus persen desa sudah ODF tertutup,” jelasnya.

Keberhasilan program sanitasi tersebut juga berdampak positif terhadap penurunan angka stunting di Kabupaten Sekadau.

Saat ini, angka stunting di Kabupaten Sekadau berada di kisaran 14 persen. Angka tersebut menjadi salah satu yang terendah di Kalimantan Barat dan berada di bawah rata-rata nasional.

“Dengan adanya ODF, angka stunting kita juga jauh di bawah rata-rata nasional dan termasuk yang terendah di Kalimantan Barat,” ujarnya.

Meski demikian, Pemerintah Kabupaten Sekadau terus berupaya menekan angka stunting agar dapat turun hingga di bawah 10 persen.

“Kita terus berusaha supaya angka stunting nantinya bisa di bawah 10 persen,” tambahnya.

Selain fokus pada program ODF, Dinas Kesehatan Kabupaten Sekadau juga terus melakukan pembenahan layanan kesehatan melalui pembangunan dan renovasi fasilitas kesehatan, peningkatan sarana dan prasarana, serta penguatan tenaga kesehatan di berbagai wilayah.

