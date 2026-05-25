Florensius Ronny Yakin KORMI Sintang Maju di Bawah Kepemimpinan Yohanes Rumpak

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, SINTANG - Wakil Bupati Sintang, Florensius Ronny menghadiri pelantikan Pengurus Komite Olahraga Masyarakat Indonesia (KORMI) Kabupaten Sintang periode 2026-2031 di Aula Credit Union Keling Kumang, Senin 25 Mei 2026.

Pada pelantikan tersebut, Yohanes Rumpak bersama jajaran pengurus lainnya resmi dilantik oleh Wakil Ketua II KORMI Provinsi Kalimantan Barat, Sabnur Murny.

Dalam sambutannya, Wakil Bupati Sintang, Florensius Ronny menyampaikan keyakinannya bahwa KORMI Sintang akan berkembang pesat di bawah kepemimpinan Yohanes Rumpak yang dinilai memiliki semangat muda dan pengalaman di dunia politik.

“Saya tidak ragu dengan kepemimpinan Yohanes Rumpak. Ke depan, Pemkab Sintang mendukung kalau Porprov tingkat Provinsi Kalbar juga bisa dilaksanakan di Kabupaten Sintang. Ketuanya didukung tim yang kuat, saya yakin KORMI Sintang akan maju,” terang Florensius Ronny.

Ia juga memastikan Pemerintah Kabupaten Sintang siap membuka komunikasi dengan pengurus KORMI dalam rangka mendukung kemajuan olahraga masyarakat dan meningkatkan kesehatan masyarakat di Kabupaten Sintang.

“Soal dana juga saya yakin aman, namun Pemkab Sintang membuka komunikasi dengan pengurus KORMI Sintang dalam rangka memajukan dunia olahraga dan menyehatkan masyarakat di Kabupaten Sintang,” tambahnya.

Sementara itu, Wakil Ketua II KORMI Provinsi Kalimantan Barat, Sabnur Murny menegaskan bahwa pelantikan pengurus bukan sekadar seremoni organisasi, melainkan awal dari amanah dan tanggung jawab besar untuk memajukan olahraga masyarakat di Kabupaten Sintang.

“Kepercayaan yang diberikan kepada pengurus periode 2026-2031 hendaklah dijalankan dengan penuh dedikasi, integritas dan semangat melayani serta memiliki peran penting dalam membangun masyarakat yang sehat, bugar dan produktif melalui olahraga masyarakat yang inklusif dan membudaya,” harap Sabnur Murny.

Ia juga berharap kepengurusan baru mampu menghadirkan program-program yang nyata, kreatif dan menyentuh seluruh lapisan masyarakat.

Mulai dari anak-anak hingga generasi muda dan para orang tua.

“Sinergi dan kolaborasi dengan pemerintah daerah, dunia pendidikan, komunitas serta berbagai elemen masyarakat harus terus diperkuat agar olahraga masyarakat semakin berkembang dan menjadi bagian dari gaya hidup masyarakat Sintang,” pesannya.

Selain itu, Sabnur Murny mengajak seluruh pengurus untuk menjaga kekompakan dan solidaritas organisasi demi kemajuan KORMI Sintang ke depan.

“Jadikan perbedaan sebagai kekuatan dan utamakan kepentingan organisasi serta kemajuan olahraga masyarakat di atas kepentingan pribadi atau kelompok. Selamat menjalankan amanah. Semoga mampu membawa KORMI Kabupaten Sintang menjadi organisasi yang aktif, profesional dan semakin dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” tutupnya.

Ketua KORMI Sintang terpilih, Yohanes Rumpak mengatakan target pertama yang akan dilakukan pengurus adalah mempersiapkan keikutsertaan Kabupaten Sintang pada Festival Olahraga Rekreasi Provinsi (Forprov) di Singkawang pada 5-12 Juli 2026.

“Yang pertama adalah kita mempersiapkan acara Forprov yang akan dilaksanakan di Singkawang tanggal 5-12 Juli 2026. Kita harapkan nanti ada atlet yang ikut dari induk organisasi olahraga yang sudah terbentuk di Kabupaten Sintang,” ujarnya.