Pemkot Singkawang Serahkan Tiga Ekor Kambing Hewan Kurban pada Lapas Kelas IIB

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, SINGKAWANG - Tiga ekor kambing untuk hewan kurban Hari Raya Idul Adha 1447H diserahkan secara langsung Wali Kota Singkawang kepada Lapas Kelas IIB Kota Singkawang, pada Senin 25 Mei 2026.

Wali Kota Tjhai Chui Mie mengatakan pemberian tiga ekor kambing ini sebagai bentuk kepedulian Pemerintah Kota Singkawang terhadap warga binaan.

Selain itu, penyerahan ini juga dalam rangka menyambut Hari Raya Iduladha.

"Mudah-mudahan bantuan yang kami berikan ini dapat bermanfaat bagi mereka," katanya.

Ia pun berharap, meskipun warga binaan hanya bisa berada di dalam Lapas. Namun diharapkan mereka dapat merasakan kebahagiaan hari raya.

"Tetap dapat merasakan suasana dan kebahagiaan Hari Raya Iduladha," terangnya.

Sementara itu, Kepala Lapas Singkawang, David Anderson Setiawan, mengatakan sangat berterimakasih atas pemberian ketiga hewan kurban tersebut.

"Kami sangat bersyukur dan mengapresiasi perhatian luar biasa dari Pemerintah Kota Singkawang kepada warga binaan kami," ucapnya.

Saat ditanyai ingin diolah seperti apa daging kurban, Kalapas mengatakan berencana akan mengolah daging kurban tersebut menjadi gulai dan sate.

Walaupun selama ini, warga binaan di dalam Lapas sudah mendapatkan menu makanan, tetapi dengan adanya sate dan hidangan tambahan lainnya tentu akan memberikan kebahagiaan tersendiri bagi warga binaan.

"Kami yakin para warga binaan akan merasa senang dan bahagia menyambut hari raya dengan banyaknya bantuan serta perhatian yang diberikan oleh Pemerintah Kota Singkawang," tutupnya.

Panduan dan Doa Menyembelih Hewan Kurban

1. Wudhu

Pertama-tama yang harus dilakukan saat hendak menyembelih hewan kurban yaitu berwudhu dan mensucikan diri.

2. Membaca basmalah

بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيْ