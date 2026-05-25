Dari Lumpur Menuju Harapan, TMMD Kodim Mempawah Hadir Mengubah Wajah Desa Sepang

TMMD DI MEMPAWAH - Program TMMD di Desa Sepang, Kecamatan Toho, Kabupaten Mempawah, Kalimantan Barat.

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, MEMPAWAH - Di sudut Desa Sepang, Kecamatan Toho, Kabupaten Mempawah, suara mesin molen bercampur tawa warga terdengar sejak pagi.

Tangan-tangan penuh semen dan lumpur itu bekerja tanpa lelah, menyatu bersama prajurit TNI yang datang bukan untuk berperang, melainkan membawa harapan.

Di desa yang sebelumnya akrab dengan jalan berlumpur, keterbatasan air bersih, hingga rumah-rumah yang mulai rapuh dimakan usia, Program TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) Reguler Ke-128 Tahun 2026 hadir menjadi cahaya perubahan.

Program yang resmi dibuka pada 22 April 2026 dan berakhir pada 21 Mei 2026 itu bukan sekadar pembangunan fisik.

Lebih dari itu, TMMD menjadi simbol kebersamaan antara TNI, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam membangun kehidupan yang lebih layak bagi warga desa.

Dengan mengusung tema "TMMD Satukan Langkah, Membangun Negeri", Desa Sepang perlahan berubah.

Jalan yang dulu hanya berupa tanah licin kini mulai terbentang rabat beton sepanjang 1.000 meter.

Jalan itu bukan hanya menghubungkan satu dusun ke dusun lain, tetapi juga menghubungkan harapan masyarakat menuju kehidupan yang lebih baik.

Bagi warga, perubahan itu terasa nyata.

Herkulanus (51), warga Desa Sepang, masih mengingat bagaimana sulitnya melintasi jalan tersebut saat hujan turun.

Lumpur tebal membuat kendaraan sulit masuk, bahkan anak-anak kerap berjalan kaki dengan pakaian penuh tanah ketika pergi sekolah.

"Kalau dulu hujan turun jalannya susah dilewati karena becek. Sekarang kendaraan sudah mudah masuk dan kami juga lebih nyaman beraktivitas," ujarnya.

Di balik pembangunan jalan itu, terlihat pemandangan yang menghangatkan hati.

TMMD DI MEMPAWAH - Program TMMD di Desa Sepang, Kecamatan Toho, Kabupaten Mempawah, Kalimantan Barat. (TRIBUNPONTIANAK.CO.ID/Istimewa)

Prajurit TNI dan warga bekerja bersama tanpa sekat. Mereka mengangkat batu, menyusun material, hingga meratakan semen dengan penuh semangat gotong royong.

Bagi Dandim 1201/Mempawah Letkol Czi Ali Isnaini, TMMD bukan hanya soal membangun infrastruktur, tetapi membangun kebersamaan.