Polres Mempawah dan PPNS Gelar Anev Korwas, Bahas Restorative Justice hingga Penyesuaian Perda

FOTO BERSAMA - Polres Mempawah menggelar kegiatan Analisa dan Evaluasi (Anev) Koordinasi Pengawasan (Korwas) Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di wilayah hukum Kabupaten Mempawah, Senin, 25 Mei 2026.

Ringkasan Berita: Kegiatan yang berlangsung di Ruang Rupatama Polres Mempawah itu dipimpin langsung Kapolres Mempawah, AKBP Jonathan David Harianthono, dan diikuti sejumlah instansi terkait di lingkungan Pemerintah Kabupaten Mempawah.

Selain sebagai ajang evaluasi, kegiatan tersebut juga bertujuan memperkuat sinergi antara penyidik Polri dan PPNS dalam penanganan perkara di daerah.

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, MEMPAWAH - Polres Mempawah menggelar kegiatan Analisa dan Evaluasi (Anev) Koordinasi Pengawasan (Korwas) Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di wilayah hukum Kabupaten Mempawah, Senin, 25 Mei 2026.

Kegiatan yang berlangsung di Ruang Rupatama Polres Mempawah itu dipimpin langsung Kapolres Mempawah, AKBP Jonathan David Harianthono, dan diikuti sejumlah instansi terkait di lingkungan Pemerintah Kabupaten Mempawah.

Selain sebagai ajang evaluasi, kegiatan tersebut juga bertujuan memperkuat sinergi antara penyidik Polri dan PPNS dalam penanganan perkara di daerah.

Dalam sambutannya, AKBP Jonathan David Harianthono mengatakan koordinasi yang baik antara Polri dan PPNS sangat penting untuk mendukung proses penegakan hukum berjalan maksimal.

"Kegiatan ini menjadi sarana memperkuat komunikasi dan kerja sama antarinstansi, khususnya dalam penanganan perkara yang melibatkan PPNS," ujarnya.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut Kasat Reskrim Polres Mempawah Iptu Eric Ibrahim Pattimura, Kasubsi Pra Penuntutan Kejari Mempawah Riski Arlana, Kasat Pol PP Kabupaten Mempawah Kuntum Indah, hingga sejumlah PPNS dari OPD di Kabupaten Mempawah.

Pada sesi pemaparan materi, Kanit Tipidkor Polres Mempawah IPDA Raden Tri W menyampaikan materi terkait Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), khususnya mengenai kewenangan PPNS dan mekanisme upaya paksa.

Baca juga: Jalin Silaturahmi, Kapolsek Mempawah Hulu Sambangi Gereja Katolik Santo Yusuf Karangan

Peserta juga diberikan pemahaman mengenai Peraturan Kapolri Nomor 10 Tahun 2010 tentang Manajemen Penyidikan oleh PPNS, Peraturan Kapolri Nomor 20 Tahun 2010 tentang koordinasi dan pembinaan PPNS, hingga Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2012 tentang pelaksanaan pengawasan dan pembinaan teknis terhadap PPNS.

Sementara itu, pihak Kejaksaan Negeri Mempawah melalui Kasubsi Pra Penuntutan Riski Arlana memaparkan pola koordinasi antara penyidik dan penuntut umum dalam penanganan tindak pidana.

Suasana diskusi berlangsung aktif saat sesi tanya jawab dibuka.

Kasat Pol PP Kabupaten Mempawah, Kuntum Indah, menanyakan terkait penerapan restorative justice dalam perkara pelanggaran Peraturan Daerah (Perda).

Menanggapi hal tersebut, Kasat Reskrim Polres Mempawah Iptu Eric Ibrahim Pattimura menjelaskan bahwa restorative justice dapat diterapkan dengan memenuhi sejumlah syarat sesuai ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHAP.

"Penerapan restorative justice harus memenuhi syarat formil dan materil, ancaman pidana maksimal lima tahun, pelaku bukan residivis, dan adanya pemulihan hak korban," jelas Eric.

Ia juga menyebut sejumlah aturan daerah dinilai perlu disesuaikan dengan regulasi terbaru agar proses penegakan hukum oleh PPNS dapat berjalan lebih efektif.

"Perlu ada penyesuaian terhadap aturan yang baru supaya pelaksanaan tugas PPNS di lapangan tidak mengalami kendala," katanya.