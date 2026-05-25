Perjalanan Henry Alpius, Putra Daerah Mualang yang Kini Pimpin Dinas Kesehatan Sekadau

PROFIL- Kepala Dinkes PP dan KB Kabupaten Sekadau, Henry Alpius saat ditemui diruang kerjanya. Ia membagikan kisah perjalanan hidupnya dari putra daerah Belitang Hulu hingga dipercaya memimpin sektor kesehatan di Kabupaten Sekadau.

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, SEKADAU - Perjalanan karier Henry Alpius menjadi inspirasi bagi banyak generasi muda di Kabupaten Sekadau, Kalimantan Barat.

Berasal dari daerah pedalaman di Kecamatan Belitang Hulu, Henry berhasil meniti pendidikan hingga dipercaya memimpin sektor kesehatan di Kabupaten Sekadau.

Saat ditemui di ruang kerjanya pada Senin 25 Mei 2026, Henry membagikan kisah perjalanan hidupnya mulai dari masa kecil, perjuangan menempuh pendidikan, hingga perjalanan karier di dunia kesehatan dan pemerintahan.

Henry mengatakan dirinya merupakan putra asli daerah Mualang, Kecamatan Belitang Hulu, Kabupaten Sekadau.

Pendidikan dasar hingga sekolah menengah pertama ia tempuh di kampung halamannya sebelum melanjutkan pendidikan kesehatan di Bethesda Serukam.

Ia mengawali pendidikan di SD Negeri Belitang Hulu, kemudian melanjutkan ke SMP Negeri Belitang Hulu.

Setelah itu, Henry memilih melanjutkan pendidikan ke Sekolah Perawatan Kesehatan (SPK) Bethesda Serukam sebagai langkah awal memasuki dunia kesehatan.

Setelah menyelesaikan pendidikan SPK, Henry melanjutkan studi Diploma III di Jakarta. Semangat belajarnya tidak berhenti sampai di sana.

Ia kemudian mengambil pendidikan S1 Keperawatan di Fakultas Ilmu Keperawatan Universitas Padjadjaran sebelum melanjutkan pendidikan Magister Ekonomi di Universitas Tanjungpura.

Karier profesional Henry dimulai sebagai tenaga perawat di sektor swasta di Bandung. Pada tahun 2006, ia resmi diterima sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) dengan jabatan tenaga fungsional perawat jenjang ahli muda.

Perjalanan kariernya di lingkungan pemerintahan terus berkembang dari tahun ke tahun. Pada 2016, Henry dipercaya menjabat Kepala Seksi Perencanaan dan Keuangan di RSUD Sekadau.

Setahun berselang, ia kembali mendapatkan amanah sebagai Kepala Bidang Perencanaan dan Keuangan. Bahkan, Henry juga sempat menjabat sebagai Pelaksana Tugas Direktur RSUD Sekadau selama dua tahun.

Pada 2019, Henry berpindah tugas ke Dinas Kesehatan Kabupaten Sekadau sebagai Sekretaris Dinas. Ia kemudian dipercaya menjadi Pelaksana Tugas Kepala Dinas Kesehatan sebelum akhirnya dilantik sebagai Kepala Dinas Kesehatan definitif pada tahun 2022.

Menurut Henry, perjuangan menempuh pendidikan di luar Kalimantan bukanlah hal mudah bagi dirinya sebagai putra daerah. Namun dukungan dan dorongan orang tua menjadi motivasi terbesar untuk terus mengejar pendidikan tinggi demi masa depan yang lebih baik.

Ia mengaku sejak awal telah memiliki tekad untuk kembali ke daerah asal dan ikut membangun Kabupaten Sekadau melalui bidang kesehatan.