Dukung Ketahanan Pangan Nasional, Personel Polsek Batang Tarang Tanam Jagung Hibrida di Balai

TANAM JAGUNG - Personel Polsek Batang Tarang melaksanakan kegiatan penanaman jagung hibrida dengan sistem tumpang sari di Dusun Calong, Desa Kebadu, Kecamatan Balai, Kabupaten Sanggau, Sabtu, 23 Mei 2026. Kegiatan tersebut menjadi bagian dari dukungan Polri terhadap program ketahanan pangan nasional yang dicanangkan pemerintah.

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, SANGGAU - Personel Polsek Batang Tarang melaksanakan kegiatan penanaman jagung hibrida dengan sistem tumpang sari di Dusun Calong, Desa Kebadu, Kecamatan Balai, Kabupaten Sanggau, Sabtu 23 Mei 2026.

Kegiatan tersebut menjadi bagian dari dukungan Polri terhadap program ketahanan pangan nasional yang dicanangkan pemerintah.

Kegiatan dilaksanakan di lahan milik warga bernama Bujang dengan luas sekitar satu hektare. Penanaman dilakukan menggunakan sistem tumpang sari, yakni metode pertanian dengan menanam lebih dari satu jenis tanaman dalam satu lahan guna meningkatkan produktivitas dan efisiensi lahan pertanian.

Kapolsek Batang Tarang, Ipda Miskun, SH, MH., memimpin langsung kegiatan tersebut bersama personel Polsek Batang Tarang.

Seluruh personel terlihat ikut terlibat dalam proses penanaman bibit jagung hibrida jenis Bisi 2 yang dikenal memiliki produktivitas tinggi dan mampu beradaptasi dengan kondisi lahan di wilayah tersebut.

Dalam pelaksanaannya, personel bersama masyarakat melakukan penyiapan lahan hingga penanaman bibit secara gotong royong.

Kegiatan berlangsung dengan penuh semangat sebagai bentuk sinergi antara aparat kepolisian dan masyarakat dalam mendukung sektor pertanian.

Kapolsek Batang Tarang mengatakan bahwa kegiatan penanaman jagung hibrida tersebut merupakan langkah nyata Polri dalam mendukung program Presiden Republik Indonesia dan Wakil Presiden Republik Indonesia di bidang ketahanan pangan nasional.

“Kegiatan ini merupakan bentuk dukungan Polri terhadap program pemerintah dalam mewujudkan swasembada pangan nasional. Kami berharap melalui kegiatan ini dapat membantu meningkatkan produktivitas pertanian masyarakat sekaligus memperkuat ketahanan pangan di daerah,” ujar Ipda Miskun.

Ia menjelaskan, pemanfaatan lahan melalui sistem tumpang sari dinilai efektif untuk meningkatkan hasil pertanian sekaligus menjaga keberlanjutan lahan produktif.

Menurutnya, keterlibatan personel kepolisian dalam kegiatan pertanian juga menjadi bentuk pendekatan humanis Polri kepada masyarakat.

Selain mendukung ketahanan pangan, kegiatan tersebut juga diharapkan mampu memberikan motivasi kepada masyarakat agar terus memanfaatkan lahan yang tersedia untuk kegiatan produktif.

Dengan meningkatnya hasil pertanian, stabilitas ekonomi masyarakat di pedesaan diharapkan turut meningkat.

Kegiatan penanaman jagung hibrida itu berlangsung aman, tertib, dan lancar hingga selesai. Personel Polsek Batang Tarang bersama warga tampak antusias mengikuti seluruh rangkaian kegiatan yang dilakukan secara bergotong royong.

Melalui kegiatan tersebut, Polsek Batang Tarang menegaskan komitmennya untuk terus hadir mendukung program pemerintah dan memperkuat kemitraan dengan masyarakat, khususnya dalam upaya mewujudkan ketahanan pangan menuju stabilitas ekonomi nasional yang berkelanjutan

