Jalin Silaturahmi, Kapolsek Mempawah Hulu Sambangi Gereja Katolik Santo Yusuf Karangan

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, LANDAK - Kapolsek Mempawah Hulu Iptu Freddy Surya Purnama, SH, MH, melaksanakan kegiatan sambang sekaligus menjalin silaturahmi di Gereja Paroki Santo Yusuf Karangan yang beralamat di Dusun Sele Terpadu, Desa Karangan, Kecamatan Mempawah Hulu, Kabupaten Landak, Minggu 24 Mei 2026.

Kegiatan tersebut dihadiri oleh Pastor Paroki Santo Yusuf Karangan Pastor May, OSJ, Ketua DPP Paroki Karangan Bapak Iwan, Kanit Reskrim Polsek Mempawah Hulu Aipda Adventus Veno, S.H., serta umat Gereja Paroki Santo Yusuf Karangan kurang lebih sebanyak 100 orang.

Pelaksanaan kegiatan sambang ini bertujuan untuk menjalin komunikasi dan silaturahmi yang baik antara Polsek Mempawah Hulu dengan seluruh unsur gereja, sehingga situasi kamtibmas di wilayah hukum Polsek Mempawah Hulu dapat terus terjaga dengan aman dan kondusif.

Dalam kesempatan tersebut, Kapolsek Mempawah Hulu Iptu Freddy Surya Purnama SH, MH, memperkenalkan diri kepada Pastor Paroki, pengurus gereja, dan seluruh umat Gereja Paroki Karangan sebagai pejabat Kapolsek Mempawah Hulu yang baru.

Selain itu, Kapolsek juga mengajak seluruh unsur gereja untuk bersama-sama menjaga situasi kamtibmas di wilayah hukum Polsek Mempawah Hulu agar tetap aman, damai, dan kondusif.

Kapolres Landak AKBP Devi Ariantari, SH, SIK, melalui Kapolsek Mempawah Hulu Iptu Freddy Surya Purnama, SH, MH, menyampaikan bahwa kegiatan sambang dan silaturahmi tersebut merupakan upaya Polri untuk mempererat hubungan dengan masyarakat serta menciptakan situasi kamtibmas yang harmonis di tengah kehidupan bermasyarakat.

Pengamanan Ibadah di Gereja

Personel Polsek Menjalin melaksanakan kegiatan pengamanan ibadah Misa Minggu di Gereja Paroki Santo Petrus dan Paulus Menjalin, Desa Menjalin, Kecamatan Menjalin, Kabupaten Landak, Minggu 24 Mei 2026.

Pengamanan tersebut dilakukan guna memberikan rasa aman dan nyaman kepada umat Kristiani yang melaksanakan ibadah rutin mingguan serta untuk mengantisipasi terjadinya gangguan kamtibmas di lingkungan sekitar gereja.

Kegiatan pengamanan dimulai pukul 08.00 WIB dan dilaksanakan oleh personel Polsek Menjalin yakni Aipda Slamet D dan Brigpol Viter S.

Selama pelaksanaan ibadah, situasi terpantau aman, tertib dan kondusif.

Kapolres Landak AKBP Devi Ariantari, SH, SIK, melalui Kapolsek Menjalin Iptu Donny Pati Pratama Yolanda mengatakan bahwa kehadiran personel Polri dalam setiap kegiatan masyarakat merupakan bentuk pelayanan dan upaya menjaga stabilitas kamtibmas di wilayah hukum Polsek Menjalin.

“Pengamanan kegiatan ibadah rutin ini bertujuan untuk memberikan rasa aman kepada masyarakat yang melaksanakan ibadah serta mencegah terjadinya gangguan kamtibmas maupun potensi gangguan lainnya seperti tindak kriminalitas dan kecelakaan lalu lintas,” ujarnya.

Ibadah Misa Minggu berakhir sekitar pukul 09.30 WIB dan seluruh rangkaian kegiatan berjalan dengan aman dan lancar.

