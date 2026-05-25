Kapolsek Teluk Batang Ketapang Hadiri Lokakarya Mini Lintas Sektor di Desa Teluk Batang

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, KAYONG UTARA - Kapolsek Teluk Batang IPDA Ibnu Hafiz, S.H. menghadiri kegiatan Lokakarya Mini (Lokmin) Lintas Sektor UPTD Puskesmas Sungai Paduan Tahun 2026, Senin 25 Mei 2026.

Kegiatan ini dilaksanakan di Cafe Tiam Desa Teluk Batang Selatan, Kecamatan Teluk Batang, Kabupaten Kayong Utara.

Kegiatan mengusung tema “Sinergitas Lintas Sektor Menuju Masyarakat Sehat Melalui Penguatan Program Imunisasi, DBD, ODF dan Desa Siaga TB” yang bertujuan meningkatkan kerja sama lintas sektor dalam mendukung program kesehatan Pemerintah Kabupaten Kayong Utara melalui UPTD Puskesmas Sungai Paduan.

Dalam kegiatan tersebut dilaksanakan pemaparan rencana kegiatan, capaian kinerja tahun 2026 serta evaluasi program kesehatan tahun 2025, dilanjutkan dengan diskusi dan komitmen bersama lintas sektor guna mendukung peningkatan derajat kesehatan masyarakat di wilayah Kecamatan Teluk Batang.

Kehadiran Polri sebagai mitra lintas sektor merupakan bentuk dukungan dalam menjaga keamanan dan ketertiban, sekaligus membantu sosialisasi serta mobilisasi masyarakat dalam pelaksanaan program kesehatan.

