Seleksi MTQ Kota Singkawang 2026 Resmi Ditutup, Singkawang Tengah Raih Juara Umum

SELEKSI PESERTA MTQ- Seleksi Peserta Musabaqah Tilawatil Qur’an (MTQ) Kafilah Tahun 2026 Kota Singkawang di Bassement Kantor Wali Kota Singkawang, resmi ditutup, Minggu 24 Mei 2026 sore. Rangkaian seleksi untuk menjaring putra-putri terbaik yang akan mewakili Kota Singkawang pada ajang MTQ tingkat selanjutnya.

Ringkasan Berita: Ia juga berharap pembinaan tidak hanya dilakukan menjelang pelaksanaan MTQ, melainkan melalui kompetisi dan pelatihan berkelanjutan di tingkat sekolah maupun pondok pesantren agar potensi anak-anak daerah dapat terus berkembang.

Kegiatan penutupan Seleksi MTQ Kafilah Kota Singkawang Tahun 2026 berlangsung aman, tertib dan penuh semangat kebersamaan.

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, SINGKAWANG - Seleksi Peserta Musabaqah Tilawatil Qur’an (MTQ) Kafilah Tahun 2026 Kota Singkawang di Bassement Kantor Wali Kota Singkawang, resmi ditutup, Minggu 24 Mei 2026 sore

Kegiatan yang berlangsung penuh semangat dan nuansa religius tersebut menjadi penutup rangkaian seleksi untuk menjaring putra-putri terbaik yang akan mewakili Kota Singkawang pada ajang MTQ tingkat selanjutnya.

Penutupan kegiatan dihadiri oleh Asisten III Perekonomian dan Pembangunan Kota Singkawang sekaligus Ketua Umum LPTQ Kota Singkawang Drs. H Muslimin, M.Si.

Ps. Kasubbagdalops Bag Ops Polres Singkawang IPTU Mustakim, perwakilan Dandim 1202/SKW PELTU Heri, perwakilan Kemenag Kota Singkawang Miftahul Khair, S.Ag, para camat se-Kota Singkawang, dewan hakim, pelatih, hingga peserta MTQ dari berbagai kecamatan.

Acara berlangsung khidmat melalui rangkaian pembukaan, pembacaan ayat suci Al-Qur’an, pengumuman pemenang, hingga penyerahan hadiah.

Dalam seleksi tahun ini, Kecamatan Singkawang Tengah berhasil keluar sebagai Juara Umum MTQ Kota Singkawang Tahun 2026, disusul Kecamatan Singkawang Utara di posisi kedua dan Singkawang Barat di posisi ketiga.

Sementara itu, Singkawang Selatan dan Singkawang Timur menempati urutan berikutnya. Para peserta yang meraih juara berasal dari berbagai cabang lomba, mulai dari tilawah, qiraat Al-Qur’an, hifzhil Qur’an, syahril Qur’an, fahmil Qur’an hingga seni kaligrafi Al-Qur’an.

Ketua Umum LPTQ Kota Singkawang, Drs. H. Muslimin, M.Si dalam sambutannya menyampaikan bahwa hasil seleksi tahun ini menjadi evaluasi sekaligus tantangan bersama untuk meningkatkan kualitas generasi Qurani di Kota Singkawang.

Baca juga: Kafilah MTQ Singkawang Takjub dengan Panorama Keindahan Alam Kayong Utara

Ia menyebut masih terdapat beberapa cabang yang nilai juara pertamanya belum mencapai standar maksimal sehingga membutuhkan pembinaan dan latihan yang lebih serius ke depannya.

Menurutnya, keberadaan pondok pesantren, sekolah, guru, pelatih hingga dukungan orang tua memiliki peran penting dalam membentuk peserta MTQ yang berkualitas dan mampu bersaing di tingkat lebih tinggi.

Ia juga berharap pembinaan tidak hanya dilakukan menjelang pelaksanaan MTQ, melainkan melalui kompetisi dan pelatihan berkelanjutan di tingkat sekolah maupun pondok pesantren agar potensi anak-anak daerah dapat terus berkembang.

Kegiatan penutupan Seleksi MTQ Kafilah Kota Singkawang Tahun 2026 berlangsung aman, tertib dan penuh semangat kebersamaan.

Melalui kegiatan ini diharapkan lahir generasi muda Qurani yang tidak hanya berprestasi dalam bidang tilawah dan hafalan Al-Qur’an, tetapi juga mampu menjadi teladan dalam kehidupan bermasyarakat serta membawa nama baik Kota Singkawang di ajang MTQ tingkat provinsi maupun nasional.

- Baca Berita Terbaru Lainnya di GOOGLE NEWS

- Dapatkan Berita Viral Via Saluran WhatsApp

- Ikuti Instagram Tribun Pontianak IG TRIBUN