Pamapta Polres Sekadau Tindaklanjuti Dugaan Pelemparan Pengguna Jalan di KM 4 Desa Sungai Ringin

PENGGUNA JALAN - Pamapta SPKT Polres Sekadau menindaklanjuti informasi dugaan pelemparan terhadap seorang pengguna jalan di ruas Jalan Sekadau - Sanggau KM 4, Desa Sungai Ringin, Kecamatan Sekadau Hilir. Informasi tersebut diketahui melalui unggahan di media sosial Instagram, Senin 25 Mei 2026.

Ringkasan Berita: Kami menindaklanjuti informasi tersebut dengan melakukan klarifikasi kepada korban dan pengecekan langsung ke lokasi kejadian.

Hal ini penting untuk memastikan fakta yang sebenarnya sekaligus menjaga situasi kamtibmas tetap kondusif,

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, SEKADAU - Pamapta SPKT Polres Sekadau menindaklanjuti informasi dugaan pelemparan terhadap seorang pengguna jalan di ruas Jalan Sekadau - Sanggau KM 4, Desa Sungai Ringin, Kecamatan Sekadau Hilir.

Informasi tersebut diketahui melalui unggahan di media sosial Instagram, Senin 25 Mei 2026.

Dalam unggahan itu, seorang perempuan berinisial AS (23) mengaku mengalami insiden saat pulang kerja sekitar pukul 00.00 WIB dari kawasan Suak Payung menuju Jalan Rawak.

Korban mengaku terkena benda tumpul pada bagian mata kanan hingga menyebabkan kelopak mata bengkak dan lensa kacamatanya terlepas. Peristiwa itu disebut terjadi sekitar 150 hingga 200 meter sebelum Gereja Agung.

Menindaklanjuti informasi tersebut, sekitar pukul 08.10 WIB pagi, Pamapta III SPKT Polres Sekadau AIPTU Oky melakukan penelusuran guna memastikan kebenaran kejadian.

Petugas kemudian menemui korban untuk melakukan klarifikasi sekaligus meminta keterangan terkait kronologi yang dialaminya. Korban AS membenarkan peristiwa tersebut.

Selanjutnya, AIPTU Oky bersama korban mendatangi lokasi kejadian di Jalan Sekadau - Sanggau KM 4, dekat Kantor Samsat Sekadau, guna melakukan pengecekan dan pendalaman di lokasi kejadian.

Kapolres Sekadau AKBP Andhika Wiratama melalui Ka SPKT IPDA Subhan Syah Khan mengatakan, langkah cepat tersebut dilakukan untuk memastikan situasi kamtibmas tetap kondusif serta mencegah timbulnya keresahan di tengah masyarakat.

“Kami menindaklanjuti informasi tersebut dengan melakukan klarifikasi kepada korban dan pengecekan langsung ke lokasi kejadian. Hal ini penting untuk memastikan fakta yang sebenarnya sekaligus menjaga situasi kamtibmas tetap kondusif,” ujar IPDA Subhan.

Baca juga: Pamapta Polres Sekadau Mediasi Perselisihan Warga hingga Berdamai, Berikut Kronologi Kasusnya

Ia menambahkan, Polres Sekadau akan meningkatkan patroli pada jam-jam rawan, khususnya di ruas jalan yang minim penerangan dan sepi aktivitas masyarakat pada malam hari.

“Masyarakat kami imbau agar tetap waspada saat melintas pada malam hari, terutama di ruas jalan yang minim penerangan dan sepi aktivitas. Apabila merasa tidak aman atau melihat hal mencurigakan, jangan ragu menghubungi layanan darurat Polri 110 maupun kantor kepolisian terdekat agar segera ditindaklanjuti,” tambahnya.

Selain itu, IPDA Subhan juga mengajak masyarakat untuk mengaktifkan kembali satuan keamanan lingkungan (Satkamling) di lingkungan masing-masing sebagai langkah bersama menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat.

“Peran aktif masyarakat sangat penting dalam menjaga situasi kamtibmas. Melalui Satkamling dan kepedulian terhadap lingkungan sekitar, potensi gangguan keamanan dapat diminimalkan,” pungkasnya.

- Baca Berita Terbaru Lainnya di GOOGLE NEWS

- Dapatkan Berita Viral Via Saluran WhatsApp

- Ikuti Instagram Tribun Pontianak IG TRIBUN