Kuasa Hukum Korban Desak Proses Hukum Kedepankan Perlindungan Anak

KUASA HUKUM - Kuasa Hukum Korban Kasus Penganiayaan Antar Remaja di Koga Singkawang, Charlie Nobel, pada Senin 25 Mei 2026. Ia mengatakan proses hukum terhadap kasus penganiayaan antar remaja di Singkawang diharapkan tetap memperhatikan prinsip perlindungan anak.

Ringkasan Berita: Mengingat pihak yang bertikai, baik pelaku maupun korban, masih berstatus di bawah umur, Charlie berharap penyidik jeli dalam menangani perkara ini tanpa mengesampingkan kepentingan terbaik bagi anak.

Charlie menjelaskan bahwa dalam penanganan kasus anak, upaya diversi atau mediasi akan diupayakan terlebih dahulu sebelum melangkah lebih jauh ke proses peradilan pidana.

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, SINGKAWANG - Kasus penganiayaan yang melibatkan antar remaja di Kota Singkawang menjadi perhatian serius. Kuasa hukum korban, Charlie Novel, menekankan agar proses hukum yang berjalan tetap memperhatikan prinsip perlindungan anak secara komprehensif.

Mengingat pihak yang bertikai, baik pelaku maupun korban, masih berstatus di bawah umur, Charlie berharap penyidik jeli dalam menangani perkara ini tanpa mengesampingkan kepentingan terbaik bagi anak.

"Mengingat baik pelaku maupun korban masih sama-sama anak-anak, tentu jangan sampai mengesampingkan kepentingan dan perlindungan terhadap anak. Apalagi dalam kasus ini semuanya masih di bawah umur," ujar Charlie saat diwawancarai, Senin 25 Mei 2026.

Kedepankan Upaya Mediasi

Charlie menjelaskan bahwa dalam penanganan kasus anak, upaya diversi atau mediasi akan diupayakan terlebih dahulu sebelum melangkah lebih jauh ke proses peradilan pidana.

Hal ini sesuai dengan amanat undang-undang sistem peradilan pidana anak.

• Kondisi Terbaru Wesley Siswa SMPN 2 Singkawang, Sudah Pulang dari RS Abdul Aziz Tapi Kaki Lumpuh

"Kami kemungkinan akan mencoba mengupayakan mediasi terlebih dahulu. Nanti seperti apa hasilnya, akan kita lihat ke depannya," jelasnya.

Meski demikian, ia menggarisbawahi bahwa penegakan hukum tetap harus berjalan secara proporsional agar memberikan efek jera, sehingga kejadian serupa tidak terulang kembali di kalangan remaja Singkawang.

Dipicu Masalah Game Online

Berdasarkan keterangan yang dihimpun dari orang tua korban, insiden memilukan ini dipicu oleh masalah sepele saat keduanya sedang bermain game online.

Charlie menyebutkan, emosi yang tidak terkontrol saat bermain menjadi pemantik terjadinya kontak fisik.

Diduga pelaku merasa tidak senang dengan kontak fisik tersebut hingga berujung pada aksi penganiayaan.

"Namanya juga anak-anak, saat bermain game mungkin terjadi emosi atau saling bercanda yang berlebihan. Diduga pelaku tidak senang sehingga memicu terjadinya insiden yang tidak kita inginkan ini," tambahnya.

Kondisi Terkini Korban

Mengenai kondisi fisik korban, Charlie mengungkapkan adanya perkembangan positif. Saat ini korban sudah mulai bisa berkomunikasi, meskipun belum sepenuhnya pulih.

"Kondisi korban sudah mulai membaik dan sudah bisa berkomunikasi. Meski demikian, kondisinya memang masih jauh dari kata sehat sepenuhnya," tutup Charlie.

Pihak kuasa hukum akan terus mengawal kasus ini untuk memastikan hak-hak korban terpenuhi sekaligus menjaga agar prosedur hukum tetap berada dalam koridor perlindungan anak yang berlaku di Indonesia.

KPAI TERIMA 426 PENGADUAN KASUS ANAK

Kejahatan Seksual Masih Jadi Kasus Tinggi