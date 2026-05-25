Hanya Rp18 Ribu Per Bulan, Wabup Sintang Minta Perusahaan Sawit Bantu Cover BPJS Pekerja Rentan

FOTO BERSAMA - Wakil Bupati Sintang Florensius Ronny melakukan launching Perlindungan Jaminan Sosial Tenaga Kerja bagi 4.500 pekerja di ekosistem perkebunan kelapa sawit selama 12 bulan oleh Pemerintah Kabupaten Sintang di Pendopo Bupati Sintang, Senin 25 Mei 2026.

Ringkasan Berita: Dalam sambutannya, Florensius Ronny menyampaikan bahwa program perlindungan BPJS Ketenagakerjaan bagi pekerja sektor perkebunan kelapa sawit tersebut bertujuan membantu masyarakat pra sejahtera agar tetap mendapatkan perlindungan saat mengalami risiko kerja.

Ia mengungkapkan, manfaat program tersebut sudah dirasakan langsung oleh masyarakat. Menurutnya, pernah terjadi kasus pekerja yang mengalami kecelakaan kerja dan seluruh biaya ditanggung BPJS Ketenagakerjaan.

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, SINTANG - Wakil Bupati Sintang Florensius Ronny melakukan launching Perlindungan Jaminan Sosial Tenaga Kerja bagi 4.500 pekerja di ekosistem perkebunan kelapa sawit selama 12 bulan oleh Pemerintah Kabupaten Sintang di Pendopo Bupati Sintang, Senin 25 Mei 2026.

Kegiatan yang dilaksanakan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sintang tersebut dihadiri Forkopimda, jajaran Disnakertrans Sintang, pimpinan Bank Kalbar, Kepala BPJS Ketenagakerjaan Kabupaten Sintang, perwakilan perusahaan kelapa sawit serta para pekerja.

Dalam sambutannya, Florensius Ronny menyampaikan bahwa program perlindungan BPJS Ketenagakerjaan bagi pekerja sektor perkebunan kelapa sawit tersebut bertujuan membantu masyarakat pra sejahtera agar tetap mendapatkan perlindungan saat mengalami risiko kerja.

“Program ini untuk kebaikan masyarakat yang masih pra sejahtera supaya tercover dalam hal biaya jika mengalami musibah saat melaksanakan pekerjaan,” ujar Ronny.

Ia mengungkapkan, manfaat program tersebut sudah dirasakan langsung oleh masyarakat.

• DBH Sawit Jadi Bantalan Ekonomi Pekerja Rentan di Sintang, Welly Ungkap Manfaatnya

Menurutnya, pernah terjadi kasus pekerja yang mengalami kecelakaan kerja dan seluruh biaya ditanggung BPJS Ketenagakerjaan.

“Sudah pernah terjadi ada pekerja yang mengalami musibah kecelakaan kerja dan semuanya ditanggung oleh BPJS,” katanya.

Ronny menjelaskan, anggaran pembayaran iuran BPJS Ketenagakerjaan bagi 4.500 pekerja tersebut bersumber dari dana bagi hasil (DBH) sawit yang diterima Pemerintah Kabupaten Sintang.

“Karena memang minimal 10 persen dari dana bagi hasil sawit tidak semuanya untuk fisik, tetapi ada yang dialokasikan ke nonfisik,” jelasnya.

Pada tahun 2026 ini, Pemerintah Kabupaten Sintang mengalokasikan anggaran sekitar Rp900 juta untuk membayar iuran BPJS Ketenagakerjaan bagi pekerja sawit rentan selama satu tahun.

“Jumlah masyarakat Kabupaten Sintang yang sebenarnya layak mendapatkan BPJS Ketenagakerjaan sekitar 8 sampai 9 persen. Data ini sinkron dengan jumlah masyarakat yang hidup di bawah garis kemiskinan sekitar 40 sampai 50 ribu jiwa,” terang Ronny.

Ia menyebut, dari jumlah tersebut, perlindungan yang diberikan pemerintah daerah saat ini baru menjangkau sekitar 10 persen pekerja rentan yang membutuhkan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan.

“Kalau hari ini dari DBH sawit kita melindungi 4.500 orang pekerja, maka hanya 10 persen saja yang bisa kita lindungi. Masih ada 90 persen yang layak tetapi belum tercover,” ujarnya.

Karena itu, Ronny meminta perusahaan-perusahaan perkebunan kelapa sawit di Kabupaten Sintang ikut membantu melalui program corporate social responsibility (CSR).

“Maka kami mohon perusahaan untuk membantu mengcover yang belum. Paling tidak 44 perusahaan perkebunan kelapa sawit bisa membantu sekitar 10.000 orang pekerja,” katanya.